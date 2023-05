Zatiaľ nepoznajú jej príčinu. Astronómovia zaznamenali doposiaľ najväčšiu kozmickú explóziu

Astronómovia v piatok oznámili, že sa im podarilo zaznamenať najväčšiu kozmickú explóziu vôbec, zatiaľ však nepoznajú jej príčinu. Ohnivá guľa, približne 100-krát väčšia ako naša Slnečná sústava, začala v jednej zo vzdialených galaxií vybuchovať pred viac ako tromi rokmi. TASR správu prevzala z agentúry AFP.

Kozmický výbuch s označením AT2021lwx však nie je zároveň najjasnejším zábleskom vo vesmíre. Tento rekord aktuálne drží lúč gama žiarenia v súhvezdí Šíp, ku ktorému došlo vlani v októbri. Vedci ho označujú ako BOAT – Brightest Of All Time (Najjasnejší v dejinách).

Astrofyzik Philip Wiseman z britskej Southamptonskej univerzity uviedol, že práve AT2021lwx je najväčšou kozmickou explóziou, pretože za uplynulé tri roky vyprodukoval omnoho viac energie než gama záblesk BOAT.

Ako prví spozorovali najväčší vesmírny výbuch astronómovia z projektu Zwicky Transient Facility (ZTF) v Kalifornii počas automatickej kontroly oblohy v roku 2020. Prístroje však výsledky odoslali do databázy a výskumníci si preto nezvyčajné hodnoty všimli až o rok neskôr.

K obrovskému výbuchu došlo približne osem miliárd svetelných rokov od Zeme

Wiseman dodal, že k obrovskému výbuchu došlo približne osem miliárd svetelných rokov od Zeme, čiže v omnoho väčšej vzdialenosti, než boli zaznamenané doterajšie kozmické explózie. Znamená to, že výbuch bol zrejme ešte silnejší a približne dva bilióny ráz jasnejší ako Slnko.

Pri určovaní pôvodu explózie astronómovia pracujú s viacerými teóriami. Mohlo by ísť o mimoriadne veľkú vybuchujúcu hviezdu či fenomén, pri ktorom sa hviezda dostane do tesnej blízkosti supermasívnej čiernej diery. Ďalším možným vysvetlením výbuchu by mohol byť tzv. kvazár – jav, pri ktorom supermasívna čierna diera pohltí veľké množstvá plynu v strede galaxií.

Podľa astronómov sa nateraz nedá pôvod kozmickej explózie AT2021lwx jednoznačne stanoviť a bude na to potrebný ešte ďalší výskum.