Zasiahnuť museli systémy protivzdušnej obrany NATO: Irán odpálil balistickú strelu, smerovala k Turecku

Turecké ministerstvo obrany v stredu oznámilo, že systémy protivzdušnej obrany Severoatlantickej aliancie vo východnom Stredomorí zostrelili balistickú raketu vypálenú z územia Iránu ešte predtým, ako vletela do tureckého vzdušného priestoru. TASR o tom informuje podľa správ agentúr Reuters, AFP a AP.
Strela preletela cez vzdušné priestory Iraku a Sýrie. „Balistická raketa odpálená z Iránu… bola včas zneškodnená prostriedkami protivzdušnej a protiraketovej obrany NATO umiestnenými vo východnom Stredomorí a deaktivovaná,“ uviedol turecký rezort obrany.
Nedošlo k obetiam ani k zraneniam
Ministerstvo vo vyhlásení spresnilo, že pri incidente nedošlo k žiadnym obetiam ani k zraneniam. Dodalo, že Turecko si vyhradzuje právo reagovať na nepriateľské akcie. Zároveň varovalo zúčastnené strany, aby sa zdržali krokov, ktoré by mohli konflikt na Blízkom východe eskalovať.
