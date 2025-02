Zarobiť si môžete aj viac ako 1 400 eur. Finančná správa hľadá nových zamestnancov v hlavnom meste, tieto pozície sú voľné

Finančná správa Slovenskej republiky otvára výberové konanie na tri pracovné pozície kontrolóra. Pričom ide o dve normálne dlhodobé ponuky a jednu ponuku dočasnej štátnej služby – na zastupovanie príslušníka finančnej správy počas materskej a rodičovskej dovolenky.

O voľných pracovných pozíciách informovala Finančná správa (FS) na svojom facebookovom profile. Všetky pracovné miesta sú v Bratislave, kde úspešní uchádzači získajú stabilné zamestnanie s platovým ohodnotením od 1 437,50 eura mesačne.

Náplň práce a požiadavky

Kontrolóri budú zodpovední za vykonávanie daňových kontrol so zameraním na rôzne oblasti daní, ako je daň z príjmov, daň z poistenia či problematika medzinárodného zdaňovania. Práca zahŕňa aj posudzovanie žiadostí o odsúhlasenie metódy transferového oceňovania, vypracovávanie dokumentov súvisiacich s kontrolnou činnosťou a vyhľadávaciu činnosť priamo v sídle daňových subjektov.

Na obsadenie tejto pozície je potrebné vysokoškolské vzdelanie prvého alebo druhého stupňa, pričom výhodou je ekonomické alebo právnické zameranie. Uchádzači musia preukázať znalosť príslušných zákonov, ako je zákon o dani z príjmov, zákon o správe daní, či zákon o DPH.

Podmienky prijatia a platové ohodnotenie

Finančná správa požaduje od kandidátov bezúhonnosť, spoľahlivosť, zdravotnú a duševnú spôsobilosť, ako aj schopnosť ovládať štátny jazyk. Uchádzač nesmie byť členom politickej strany ani poberateľom výsluhového dôchodku.

Ponúkaný funkčný plat predstavuje 1 107,50 eura, ku ktorému sa pridáva osobitný príplatok 130 eur a minimálna výška osobného príplatku 200 eur, ktorý možno priznať po prvom mesiaci od nástupu. V závislosti od dĺžky započítateľnej praxe môžu zamestnanci získať aj prídavok za výsluhu rokov, ktorý môže dosiahnuť až 609,50 eura.

Ako sa prihlásiť?

Výberové konanie sa uskutoční 26. februára 2025 o 8:00 h na Finančnom riaditeľstve SR, Mierová 23, Bratislava. Záujemcovia musia do 19. februára 2025 zaslať žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu so štruktúrovaným životopisom na e-mail [email protected].

Kontaktnou osobou pre ďalšie informácie je Ing. Viera Dugová, ktorú možno kontaktovať na telefónnom čísle 02/4827 3572. Ak hľadáte stabilnú prácu v oblasti daňovej kontroly, táto príležitosť by mohla byť práve pre vás.