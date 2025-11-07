Umelecký svet v slzách: Zomrela svetoznáma hviezda, jeho filmy pozná úplne každý

Vo veku 75 rokov zomrel svetoznámy novozélandský režisér Lee Tamahori. Podľa jeho rodiny bola príčinou smrti Parkinsonova choroba, s ktorou dlhodobo bojoval.
Tamahori sa preslávil množstvom filmov – okrem iného režíroval aj bondovku Dnes neumieraj s Piercom Brosnanom v hlavnej úlohe, píše The Hollywood Reporter. Smutnú správu v piatok oznámila Tamahoriho rodina. „Jeho odkaz pokračuje prostredníctvom jeho rodiny, vnúčat, každého filmára, ktorého inšpiroval, každej prekážky, ktorú prekonal, a každého príbehu, ktorý rozprával s úprimným srdcom a geniálnym pohľadom,“ uviedli pozostalí vo vyhlásení pre The Hollywood Reporter.
Lee Tamahori (1950–2025) pic.twitter.com/fuqhbc3YiE
— Letterboxd (@letterboxd) November 7, 2025
Filmovou kariéru začal v roku 1994 filmom Once Were Warriors, ktorý debutoval aj v Cannes. Medzi jeho ďalšie známe filmy patria napríklad Na ostrie noža s Hopkinsom, Ako pavúk alebo Next.
