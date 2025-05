Zajtra to vypukne: Prípravy vrcholia, Vatikán zavádza tvrdé opatrenia. Konkláve ohrozuje táto vec

Zajtrajšia voľba nového pápeža sa nezadržateľne blíži a vo Vatikáne preto vrcholia prípravy na túto významnú udalosť. Všetkých 133 kardinálov s volebným právom sa už nachádza v Ríme alebo vo Vatikáne. Kardinálov-voličov, ktorí v čase úmrtia pápeža Františka mali menej ako 80 rokov, je celkovo 135. Dvaja sa vopred ospravedlnili pre zdravotné dôvody.

Keďže konkláve nie je takou častou udalosťou ako bežné politické voľby a naposledy sa konalo v roku 2013, technológie odvtedy výrazne pokročili a tomu sa musí prispôsobiť aj Vatikán. Ten sa obáva najmä situácie, že by niekto vypustil informácie o priebehu voľby, čo by znamenalo katastrofu, píše web Euronews.

Prísne opatrenia

V minulosti sa cirkev spoliehala na rôzne rušičky, kontrolu jedla či prísahy, no bezpečnosť bude teraz posunutá ešte o level vyššie. Ak sa napríklad vo vzdušnom priestore objaví nejaký dron, bude okamžite zostrelený. Rušiť by sa mal aj signál mobilných zariadení, no tieto opatrenia, samozrejme, nie sú, a zrejme ani nebudú potvrdené.

Pri poslednej voľbe v roku 2013 sa napríklad v Sixtínskej kaplnke nachádzali dlaždice s elektronickými rušičkami. Voľba však môže trvať aj niekoľko dní, a preto sa pomocou skenera musí skontrolovať kaplnka aj penzión, kde kardináli bývajú. Okolo budovy bola v minulosti nainštalovaná aj Faradayova klietka, ktorá blokovala signály.

Zakázaný je aj akýkoľvek kontakt kardinálov s vonkajším svetom prostredníctvom rádií, novín či televízorov. Ďalej musia zložiť viacero prísah mlčanlivosti. V prípade porušenia opatrení ich čaká okamžitá exkomunikácia.

Dnes sa ešte uskutoční posledné prípravné stretnutie kolégia kardinálov, známe ako generálna kongregácia. Bude posledné, na ktorom sa môžu zúčastniť aj kardináli starší ako 80 rokov, ktorí v konkláve nemôžu voliť. Výsledky voľby okolitému svetu tradične oznámia prostredníctvom piecky, v ktorej spália hlasovacie lístky s pridanými chemikáliami. Tie určia farbu dymu – čiernu alebo bielu.

V prípade neúspešnej voľby bude z komína na streche Sixtínskej kaplnky stúpať čierny dym. Ak sa podarí zvoliť nového pontifika, kardináli to oznámia bielym domom. Na hlavný balkón Baziliky svätého Petra následne vyjde nový pápež a predstaví sa.