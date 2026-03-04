Zahraničie ju miluje: Slovenská speváčka dosiahla svetový úspech, boduje v hitparáde magazínu Billboard

Slovenská speváčka Karin Ann boduje v TOP 40 svetovej hudobnej hitparády Billboard. Jej skladba i was never yours je v rebríčku Billboard Adult Alternative Airplay, známom tiež ako AAA či Triple A. TASR o tom informovala PR manažérka Adriana Nievelt.
Spresnila, že skladba sa aktuálne nachádza na 35. priečke hitparády. „A naďalej stúpa. Len za posledný týždeň skočila v rebríčku až o deväť miest smerom nahor,“ dodáva Nievelt. Pripomína, že v Billboard Chart dosiahli v minulosti úspech doposiaľ iba dve umelkyne zo Slovenska – Celeste Buckingham a jej sestra Carmel Paradise.
Hrajú ju po celom svete
Obe sa však narodili mimo Slovenska, Celeste vo Švajčiarsku a Carmel na Aljaške. „Karin Ann sa tak oficiálne stala prvou umelkyňou narodenou na Slovensku, ktorá sa prebojovala do rebríčka Billboard,“ podčiarkla Nievelt.
Singel i was never yours doposiaľ odznel vo viac ako 300 rozhlasových staniciach vo vyše 40 krajinách sveta. Popri rádiách ho neprehliadli ani významné svetové médiá na čele s magazínom Rolling Stone. V komplexnej recenzii zhodnotil nielen samotnú skladbu, ale aj pozoruhodnú hudobnú cestu slovenskej speváčky. „Karin Ann si buduje globálnu kariéru podľa vlastných pravidiel – a funguje to.“
Skladba vyšla v auguste minulého roka a Karin Ann prostredníctvom nej vstúpila do svojej ďalšej umeleckej etapy. „Silná potreba storytellingu, ktorá sa prelína celou jej doterajšou tvorbou, ju prirodzene doviedla k jej súčasnej hudobnej polohe na báze folku a country,“ približuje PR manažérka.
Rodáčka zo Slovenska Karin Ann v uplynulých rokoch žije a tvorí prevažne na trase medzi Londýnom a Los Angeles. Po medzinárodnom úspechu debutového albumu through the telescope (2024) sa teraz sústreďuje na tvorbu novej hudby. „Zároveň rozvíja svoje herecké aktivity – dva najnovšie medzinárodné filmové projekty, na ktorých participovala, čakajú celosvetové premiéry v priebehu tohto roka,“ uzatvára Nievelt.
