Turisti z európskej krajiny si zamilovali Slovensko: V roku 2025 prišli v rekordnom počte

Ilustračná foto: TASR - František Iván/Unsplash

Roland Brožkovič
TASR
Najčastejšie smerovali do Žilinského, Prešovského a Bratislavského kraja.

Počet poľských turistov na Slovensku v roku 2025 dosiahol rekordnú úroveň a priblížil sa k hranici 400 000. Podľa riaditeľa varšavskej kancelárie Slovakia Travel Martina Pavlíka ide o výrazný medziročný nárast a zároveň pokračovanie trendu rastúceho záujmu Poliakov o našu krajinu. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR.

„Počet poľských návštevníkov Slovenska v roku 2025 bol opäť rekordný. Podarilo sa nám ich prilákať takmer 400-tisíc, čo je ohromný nárast,“ uviedol Pavlík pre TASR. Najčastejšie smerovali do Žilinského, Prešovského a Bratislavského kraja, ktoré spolu predstavujú takmer 80 percent prenocovaní poľských turistov.

Záujem však podľa neho už nie je sústredený len na pohraničné regióny. Čoraz viac Poliakov objavuje aj vzdialenejšie oblasti od hraníc. „Dobrým príkladom je napríklad nárast v Bratislave, kde hovoríme o medziročnej úrovni viac ako 40 percent,“ priblížil Pavlík.

Slovensko ako rozmanitá destinácia

Rast návštevnosti pripisuje propagácii Slovenska ako autentickej destinácie s rozmanitou ponukou cestovného ruchu počas celého roka. Poliakov podľa Pavlíka láka najmä príroda. „Pripisujeme to záujmu o aktívne trávenie voľného času, čiže turistiku, cykloturistiku a zimné športy,“ dodal. Záujem je aj o akvaparky, historické pamiatky, hrady, zámky a lokality zapísané v zozname UNESCO.

Ilustračná foto: TASR – František Iván

Pavlík dodal, že rastie aj popularita krátkodobých mestských pobytov. Podporujú ju nové letecké spojenia medzi Poľskom a Slovenskom vrátane liniek z Varšavy do Košíc, z Gdanska do Bratislavy a Popradu a pripravovaného spojenia z Varšavy do Bratislavy.
Zvyšujúci sa počet návštevníkov súvisí aj s rastúcim záujmom o gastronómiu a vinársku turistiku, ktoré podľa neho pomáhajú objavovať menej známe regióny Slovenska.

Poľský trh je podľa neho pre slovenský cestovný ruch mimoriadne dôležitý. „Zatiaľ čo v predpandemickom roku 2019, ktorý sa berie ako referenčný, tvorili Poliaci približne desať percent zahraničných návštevníkov Slovenska, v roku 2025 sme sa dostali na 16 percent,“ uviedol Pavlík. „Myslím si, že poľský trh vzhľadom na jeho blízkosť, veľkosť a obľúbenosť Slovenska má naďalej potenciál rásť,“ uzatvára.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Anna Mária s partnerom bývajú v zrube na východe Slovenska: Dom bol poskladaný za týždeň,…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Anna Mária s partnerom bývajú v zrube na východe Slovenska: Dom bol poskladaný za týždeň, cena za m² je od 600 eur
Anna Mária s partnerom bývajú v zrube na východe Slovenska: Dom bol poskladaný za týždeň, cena za m² je od 600 eur
Únos storočia: Jedno z najslávnejších bábätiek ukradli rodičom z postieľky, žiadali obrovské výkupné
Únos storočia: Jedno z najslávnejších bábätiek ukradli rodičom z postieľky, žiadali obrovské výkupné
Martin uviazol na dovolenke: Slovenská vláda na nás kašle, s Dubajom sa to nedá porovnať. Preplatia nám náklady
Martin uviazol na dovolenke: Slovenská vláda na nás kašle, s Dubajom sa to nedá porovnať. Preplatia nám náklady
6-ročný chlapec žil v stene: Z tajného priestoru nemohol vychádzať von, mama ho tak chcela chrániť
6-ročný chlapec žil v stene: Z tajného priestoru nemohol vychádzať von, mama ho tak chcela chrániť
Tonka a Mimo začínali v malej búdke, dnes obslúžia aj tisíc ľudí denne. Ich prevádzky sú na Spiši ikonou
Tonka a Mimo začínali v malej búdke, dnes obslúžia aj tisíc ľudí denne. Ich prevádzky sú na Spiši ikonou
Mirka sa vydala za Turka a presťahovala sa za ním: S jeho rodinou si na seba zvykáme, postavenie žien je tu ako u nás
Slováci a Česi v zahraničí
Mirka sa vydala za Turka a presťahovala sa za ním: S jeho rodinou si na seba zvykáme, postavenie žien je tu ako u nás
Víza neriešte, na týchto miestach sa nezdržiavajte: Ak vypukne vojna, dodržiavajte základné pravidlá
Útok na Irán
Víza neriešte, na týchto miestach sa nezdržiavajte: Ak vypukne vojna, dodržiavajte základné pravidlá
Slováci v Dubaji: V uliciach je menej ľudí, šíri sa aj veľa dezinformácií. Obranným systémom krajiny veríme
Útok na Irán
Slováci v Dubaji: V uliciach je menej ľudí, šíri sa aj veľa dezinformácií. Obranným systémom krajiny veríme
Námorníci čakajú na WC aj 45 minút, po plavidle za 13 miliárd mali tiecť splašky. Američania vytasili najsmrtiacejšiu loď
Útok na Irán
Námorníci čakajú na WC aj 45 minút, po plavidle za 13 miliárd mali tiecť splašky. Američania vytasili najsmrtiacejšiu loď
Realiťák Tomáš o kúpe nehnuteľnosti: Brať hypotéku sa oplatí. Ľudia v zahraničí bývajú v podnájme, u nás to nie je bežné
Realiťák Tomáš o kúpe nehnuteľnosti: Brať hypotéku sa oplatí. Ľudia v zahraničí bývajú v podnájme, u nás to nie je bežné
Unikátny supermarket skončil, hovorí sa o dlhoch. Navštívili sme najkrajší slovenský vodopád
Unikátny supermarket skončil, hovorí sa o dlhoch. Navštívili sme najkrajší slovenský vodopád
Pokazili, čo mohli: Americký najhorší atómový test spôsobil ekologickú katastrofu, miesto je dodnes neobývateľné
Pokazili, čo mohli: Americký najhorší atómový test spôsobil ekologickú katastrofu, miesto je dodnes neobývateľné

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac