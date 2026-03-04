Turisti z európskej krajiny si zamilovali Slovensko: V roku 2025 prišli v rekordnom počte

Počet poľských turistov na Slovensku v roku 2025 dosiahol rekordnú úroveň a priblížil sa k hranici 400 000. Podľa riaditeľa varšavskej kancelárie Slovakia Travel Martina Pavlíka ide o výrazný medziročný nárast a zároveň pokračovanie trendu rastúceho záujmu Poliakov o našu krajinu. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR.
„Počet poľských návštevníkov Slovenska v roku 2025 bol opäť rekordný. Podarilo sa nám ich prilákať takmer 400-tisíc, čo je ohromný nárast,“ uviedol Pavlík pre TASR. Najčastejšie smerovali do Žilinského, Prešovského a Bratislavského kraja, ktoré spolu predstavujú takmer 80 percent prenocovaní poľských turistov.
Záujem však podľa neho už nie je sústredený len na pohraničné regióny. Čoraz viac Poliakov objavuje aj vzdialenejšie oblasti od hraníc. „Dobrým príkladom je napríklad nárast v Bratislave, kde hovoríme o medziročnej úrovni viac ako 40 percent,“ priblížil Pavlík.
Slovensko ako rozmanitá destinácia
Rast návštevnosti pripisuje propagácii Slovenska ako autentickej destinácie s rozmanitou ponukou cestovného ruchu počas celého roka. Poliakov podľa Pavlíka láka najmä príroda. „Pripisujeme to záujmu o aktívne trávenie voľného času, čiže turistiku, cykloturistiku a zimné športy,“ dodal. Záujem je aj o akvaparky, historické pamiatky, hrady, zámky a lokality zapísané v zozname UNESCO.
Pavlík dodal, že rastie aj popularita krátkodobých mestských pobytov. Podporujú ju nové letecké spojenia medzi Poľskom a Slovenskom vrátane liniek z Varšavy do Košíc, z Gdanska do Bratislavy a Popradu a pripravovaného spojenia z Varšavy do Bratislavy.
Zvyšujúci sa počet návštevníkov súvisí aj s rastúcim záujmom o gastronómiu a vinársku turistiku, ktoré podľa neho pomáhajú objavovať menej známe regióny Slovenska.
Poľský trh je podľa neho pre slovenský cestovný ruch mimoriadne dôležitý. „Zatiaľ čo v predpandemickom roku 2019, ktorý sa berie ako referenčný, tvorili Poliaci približne desať percent zahraničných návštevníkov Slovenska, v roku 2025 sme sa dostali na 16 percent,“ uviedol Pavlík. „Myslím si, že poľský trh vzhľadom na jeho blízkosť, veľkosť a obľúbenosť Slovenska má naďalej potenciál rásť,“ uzatvára.
