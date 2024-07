Záhadná tragédia vo Veľkom Mederi: Hádzanárka Cynthia bola zavraždená, jej telo našli zabalené v igelite

Prednedávnom sme vás informovali o tragickom náleze v rodinnom dome vo Veľkom Mederi na juhu Slovenska. V jednom z rodinných domov našli v noci z nedele 21. na pondelok 22. júla mŕtvu ženu, ktorá bola od stredy minulého týždňa nezvestná.

Viacero nejasností

Podľa informácií portálu Startitup bolo jej telo zabalené v igelite a svojmu otcovi mala pred zmiznutím napísať správu v maďarčine, že sa chce zabiť. Ona však v tomto jazyku nikdy nepísala. Keď jej otec následne prišiel do domu vo Veľkom Mederi, stretol tam už len jej priateľa a spolu ju šli hľadať.

Nebohá Cynthia bola pritom po celý čas v spomínanom dome, a keď ju našli, mŕtva bola minimálne 5 dní. Jej telo bolo v čase, keď prišiel do domu, hodené v šachte pod pieskoviskom. Zároveň bola obmotaná v igelite. Policajtom mal jej priateľ následne povedať, že ju našiel obesenú. Keď ju zbadal, zľakol sa, zvesil, zabalil do igelitu, dal ju pod pieskovisko, potom ju vytiahol a dal do miestnosti v dome. Vo veci je začaté trestné stíhanie