Zadržaného rušňovodiča zo zrážky rýchlikov prepustili. Trestné stíhanie však naďalej pokračuje

Rušňovodiča, ktorého polícia zadržala po pondelkovej (13. 10.) zrážke dvoch rýchlikov pri obci Jablonov nad Turňou v okrese Rožňava, po vykonaní procesných úkonov prepustili zo zadržania. TASR to potvrdila hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Lenka Ivanová. Rožňavský policajný vyšetrovateľ s ním vykonal potrebné procesné úkony.
V súvislosti s nehodou bolo začaté trestné stíhanie pre zločin všeobecného ohrozenia. „Vyšetrovanie a všetky potrebné procesné úkony naďalej pokračujú. O prípadnom posune vás budeme informovať,“ uviedla hovorkyňa. Rušňovodiča druhého vlaku po vyslobodení z rušňa s ťažkými zraneniami previezli do nemocnice.
