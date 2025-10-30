Začína to byť neúnosné: Šutaj Eštok chce zmeniť tresty za drobné krádeže. V hre sú tieto možnosti

Foto: SITA/Národná rada SR

Martin Cucík
TASR
Podľa ministra štatistiky hovoria o poklese celkového počtu trestných činov a priestupkov. Pripustil však, že ako problém sa ukazujú opakované drobné krádeže.

Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) je pripravený na debatu o spôsobe trestania recidivistov drobných krádeží. Na štvrtkovej tlačovej konferencii to naznačil s tým, že do úvahy by mohli prichádzať napríklad verejnoprospešné práce pre tieto osoby.

Poukázal na to, že priemerná výška škody pri drobných krádežiach dosahuje približne 64 eur, preto úvahy o prípadnom znižovaní hranice škody v rámci znenia Trestného zákona nič neriešia.

Zopakoval, že štatistiky Policajného zboru hovoria o poklese celkového počtu trestných činov a priestupkov. Pripustil však, že ako problém sa ukazujú opakované drobné krádeže.

Dať niekoho do väzenia za to, že trikrát zoberie horalku a my mu máme vo väzení zabezpečovať plný servis, asi nie je namieste,“ zdôraznil. Zmysel diskusie vidí v alternatívnom trestaní, napríklad vo forme verejnoprospešných prác.

Podpora Žilinkovho návrhu

Šutaj Eštok v tejto súvislosti vyjadril podporu návrhu generálneho prokurátora Maroša Žilinku, aby sa do Trestného zákona doplnilo ustanovenie smerujúce k efektívnej ochrane spoločnosti pred páchateľmi opakovane sa dopúšťajúcimi drobných krádeží.

Foto: Foto: SITA (Tomáš Bokor)

Myslím si, že by bolo fajn, keby generálny prokurátor zvolal aj z jeho pozície odborné rokovanie spolu s ministrom spravodlivosti. Je to zákon, ktorý je v kompetencii ministra spravodlivosti. Je absolútne vhodné viesť odbornú debatu,“ povedal minister.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Prirovnávajú ju ku Kate Middleton, takto ju mal Putin žiadať o ruku: Kto je Alina…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
ANKETA: Nepáči sa mi to, malo by sa to odstrániť. Slovákov sme sa opýtali, čo si myslia o Separovom sprejovaní v HimalájachANKETA: Nepáči sa mi to, malo by sa to odstrániť. Slovákov sme sa opýtali, čo si myslia o Separovom sprejovaní v Himalájach
Káva za 3,60 eura nám udrela do nosa a nevoňala: Boli sme v novom podniku, ktorý otvorili majitelia reštaurácie z Na nožeKáva za 3,60 eura nám udrela do nosa a nevoňala: Boli sme v novom podniku, ktorý otvorili majitelia reštaurácie z Na nože
Prirovnávajú ju ku Kate Middleton, takto ju mal Putin žiadať o ruku: Kto je Alina Kabajevová, údajná nová cárovná v Kremli?Prirovnávajú ju ku Kate Middleton, takto ju mal Putin žiadať o ruku: Kto je Alina Kabajevová, údajná nová cárovná v Kremli?
Ste tu za hodinu, najete sa od 5 eur: O tomto európskom klenote ste možno nikdy nepočuli, musíte ho vidieťSte tu za hodinu, najete sa od 5 eur: O tomto európskom klenote ste možno nikdy nepočuli, musíte ho vidieť
Detské nosové vakcíny proti chrípke boli fuč za pár hodín. Vieme, kedy príde posledná dávka, niektorí rodičia sú zúfalíDetské nosové vakcíny proti chrípke boli fuč za pár hodín. Vieme, kedy príde posledná dávka, niektorí rodičia sú zúfalí
Budú v sobotu na Sviatok Všetkých svätých otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce hlásia zmenyBudú v sobotu na Sviatok Všetkých svätých otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce hlásia zmeny
Radik bol postrach Ruska: Škrtil 90-ročné ženy, tvrdil, že ich to nebolí a len sa chcel najesť. Náhodou ho zachytilo videoRadik bol postrach Ruska: Škrtil 90-ročné ženy, tvrdil, že ich to nebolí a len sa chcel najesť. Náhodou ho zachytilo video
Boli sme sa v Bratislave zaočkovať proti covidu bez registrácie: Rad nemal konca, ľudia vtipkovali o kukurici. Na toto sa pripravteBoli sme sa v Bratislave zaočkovať proti covidu bez registrácie: Rad nemal konca, ľudia vtipkovali o kukurici. Na toto sa pripravte
Urológ Ján Švihra: Vo vybraných prípadoch má obriezka stále veľký zmysel. Takto by mala vyzerať správna hygiena „tam dolu“Urológ Ján Švihra: Vo vybraných prípadoch má obriezka stále veľký zmysel. Takto by mala vyzerať správna hygiena „tam dolu“
Brat za Brata zbiera údaje možno aj o vás. Redaktorka bola 21 dní v top exotickej destinácii, výdavky ju prekvapiliBrat za Brata zbiera údaje možno aj o vás. Redaktorka bola 21 dní v top exotickej destinácii, výdavky ju prekvapili
Objavili sme klenot, nikdy ste o ňom nepočuli: Prešli sme sa po najstaršom drevenom moste v Európe a navštívili unikátObjavili sme klenot, nikdy ste o ňom nepočuli: Prešli sme sa po najstaršom drevenom moste v Európe a navštívili unikát
Jednu chcel označiť horiacou cigaretou, inú zase zbil do bezvedomia. Čím bol Picasso väčší sadista, tým lepšie maľovalJednu chcel označiť horiacou cigaretou, inú zase zbil do bezvedomia. Čím bol Picasso väčší sadista, tým lepšie maľoval

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Zobraziť viac