Záchranári zasahujú vo volebných miestnostiach: Oživovali 74-ročného muža, riešili aj kolapsy, záchvaty či dusenie jedlom

Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby (OSZZS) SR eviduje v súvislosti so sobotnými parlamentnými voľbami do 15.00 h desať výjazdov sanitiek. Informuje o tom na sociálnej sieti.

„Záchranárov sme vyslali do volebných miestností v Hurbanovej Vsi, Bratislave, do Zbudze, Krásnej nad Kysucou, Čadce, do Nového Mesta nad Váhom, Žiaru nad Hronom aj Blesoviec,“ uviedli záchranári. Dodali, že zasahovali pri kolapsoch, epileptickom záchvate, úrazoch, aj pri aspirácii jedla.

V Považskej Bystrici zomrel volič

Vo volebnom okrsku v považskobystrickej mestskej časti Považské Podhradie bolo prerušené hlasovanie v parlamentných voľbách. Volebná miestnosť tak bude otvorená dlhšie ako len do 22.00 hodiny. Zasahovali tam zdravotní záchranári.

Podľa zapisovateľky okresnej volebnej komisie v Považskej Bystrici Adriany Oravíkovej, vo volebnej miestnosti skolaboval starší volič. Podľa informácií TV Markíza malo ísť o muža vo veku 74 rokov, ktorého sa nepodarilo oživiť.