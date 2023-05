Zabudnite na slnko, počasie bude ešte horšie. Očakávajte dážď a búrky, zmena nastane až v tento deň

V pondelok by zrážkové pole malo ovplyvňovať počasie predovšetkým na severe a východe, kde by mohli do utorkového rána spadnúť desiatky milimetrov zrážok. Zrážky by mali byť zatiaľ pokojné a spadnú prevažne z dažďa. Chystá sa však aj nebezpečnejšie počasie, informuje portál iMeteo.

Nad Jadranom sa začne v priebehu pondelka prehlbovať ďalšia tlaková níž, ktorá prinesie rozsiahle zrážky do mnohých oblastí, vrátane Álp, Talianska, či Balkánu. Tu by mali spadnúť z búrok a výdatných lejakov ďalšie desiatky milimetrov zrážok, ktoré vyvolajú povodne.

Počasie sa zhorší aj na Slovensku

Zrážkové pole tejto rozsiahlej tlakovej níže začne v utorok počas dňa ovplyvňovať počasie aj na našom území, no tentoraz to bude trošku iné. Stred tlakovej níže totiž nebude postupovať z Balkánu smerom nad naše územie, ako je tomu teraz, ale tlaková níž bude zostávať nad Jadranom a do našej oblasti bude pumpovať teplý a veľmi vlhký vzduch.

Takáto vzduchová hmota je veľmi labilná a očakáva sa, že sa v nej budú tvoriť početné prehánky a búrky. Naše územie tak okrem dažďa zasiahnu aj početné búrky, ktoré môžu priniesť najvýraznejšie zrážkové úhrny.

Podľa numerických predpovedných modelov sa najzaujímavejšia situácia očakáva v utorok a v stredu, kedy búrky môžu byť aj výraznejšie. Búrlivo však bude až do konca týždňa.

Naše územia čaká ďalšia výrazná vlna zrážok a búrok, ktorá prinesie nové desiatky milimetrov zrážok. Pôda už bude nasýtená a najmä búrky môžu spôsobiť aj lokálne vyliatie vodných tokov.