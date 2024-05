Nové informácie o nehode v Sabinove: Muž mal pod vplyvom alkoholu do davu ľudí naraziť zámerne, potom ušiel

Predbežne tri ťažko zranené deti a viacero zranených dospelých osôb, to je výsledok sobotňajšej dopravnej nehody v obci Červená voda (okres Sabinov). Ako informoval operačný dôstojník Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Prešove, išlo o dopravnú nehodu terénneho motorového vozidla, ktoré pred 14. hodinou narazilo do viacerých osôb a z miesta nehody ušlo.



„Predbežne sú tri ťažko zranené deti a nezistený počet dospelých s menšími poraneniami,“ konkretizoval operačný dôstojník, podľa ktorého boli na miesto udalosti vyslané dva vrtuľníky a všetky záchranné zložky. Zasahovalo osem hasičov zo Sabinova so štyrmi kusmi techniky.

Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR okrem dvoch vrtuľníkov vyslalo na miesto aj tri pozemné ambulancie záchrannej zdravotnej služby, pričom zásah stále prebieha. V tejto chvíli evidujú šesť zranených osôb, z čoho tri sú deti.

Hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová pre agentúru SITA potvrdila, že páchateľom je 59-ročný Sabinovčan. Po zrazení šiestich ľudí ušiel, no po rýchlej reakcii operačného strediska a policajných hliadok sa ho podarilo rýchlo vypátrať a zadržať. Vodiča podrobili dychovej skúške s pozitívnym výsledkom. Všetky tri dychové skúšky vyšli podľa slov hovorkyne nad dve promile. Polícia aktuálne pokračuje vo vyšetrovaní.

Ako informuje portál TV Noviny, k nehode došlo pri podniku Ranč Majire, kde sa organizovala akcia a kde sa nachádzalo približne 200 ľudí. Na mieste malo dôjsť k hádke. Nahnevaný muž mal následne sadnúť za volant a zámerne naraziť do davu ľudí. Z miesta nehody ušiel a so svojím terénnym autom prešiel poľnou cestou cez potok. Jeho agresívna jazda viedla aj k pádu jedného dieťaťa, ktoré sa vozilo na koni.

Svedkovia z miesta pre portál ďalej povedali, že muža následne začali naháňať muži na trojkolkách a aj policajná hliadka.