Putin je vraj pripravený zastaviť vojnu na Ukrajine. Má však jednu dôležitú podmienku

Ruský prezident Vladimir Putin je pripravený zastaviť vojnu na Ukrajine vyrokovaným prímerím, ktoré by uznalo súčasnú líniu bojov, uviedli v piatok pre tlačovú agentúru Reuters štyri nemenované ruské zdroje. Šéf Kremľa je podľa nich pripravený bojovať ďalej, ak Kyjev a Západ nebudú reagovať.

Tri z týchto zdrojov, oboznámené s diskusiami v Putinovom okolí, uviedli, že ruský líder vyjadril malej skupine svojich poradcov frustráciu z toho, čo považuje za Západom podporované pokusy o zabrzdenie rokovaní, ako aj z rozhodnutia ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského vylúčiť rokovania.

Spochybňuje Zelenského legitimitu

„Putin môže bojovať tak dlho, ako to bude potrebné, ale Putin je pripravený aj na prímerie – na zmrazenie vojny,“ povedal ďalší zo štvorice – vysokopostavený ruský zdroj, ktorý pracuje s Putinom a v Kremli pozná rozhovory na najvyššej úrovni.

Putinov hovorca Dmitrij Peskov v odpovedi na žiadosť o vyjadrenie uviedol, že šéf Kremľa dal opakovane najavo, že Rusko je otvorené dialógu na dosiahnutie svojich cieľov, pričom zdôraznil, že Moskva nechce „večnú vojnu“. Ukrajinské ministerstvá zahraničných vecí a obrany na otázky neodpovedali.

Minulotýždňové vymenovanie ekonóma Andreja Belousova za nového ruského ministra obrany niektorí západní vojenskí a politickí analytici vnímajú ako postavenie ruského hospodárstva do trvalej vojnovej pozície s cieľom vyhrať tento konflikt. K výmene na poste došlo po trvalom nátlaku na bojisku a územnom postupe Ruska v uplynulých týždňoch.

Zdroje však uviedli, že Putin, ktorý bol v marci opätovne zvolený na nové šesťročné funkčné obdobie, by radšej využil súčasný spád Ruska na to, aby vojnu ukončil. K novému ministrovi obrany sa zdroje priamo nevyjadrili. Na základe poznatkov z rozhovorov v najvyšších kruhoch Kremľa dva z týchto zdrojov uviedli, že Putin zastáva názor, že doterajšie úspechy vo vojne sú dostatočné na to, aby „ruskému ľudu predal víťazstvo“ na Ukrajine.

Samotné Rusko neskôr vyhlásilo, že mierové rokovania s Ukrajinou je potrebné obnoviť, no bude rokovať iba s legitímnym vedením v Kyjeve, vyhlásil v piatok ruský prezident Vladimir Putin. Rusko totiž spochybňuje legitimitu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, pretože Kyjev oznámil, že pre prebiehajúcu vojnu s Ruskom sa tento rok nebudú konať prezidentské voľby. Ruský prezident dodal, že pri mierových rokovaniach je potrebné zohľadniť súčasnú situáciu na bojisku.