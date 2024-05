Meteorológov šokovala jedna vec: Strašidelné búrky nás čakajú aj cez víkend. Najhoršia situácia bude v týchto okresoch

Na celom Slovensku platia v sobotu výstrahy prvého stupňa pred búrkami. Počítať s nimi treba do 19.00 h. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na webe.

Búrky môžu byť spojené s prudkým lejakom s intenzitou 20 až 30 milimetrov za 30 minút, s nárazmi vetra do 85 kilometrov za hodinu a s krúpami. „Intenzita sprievodných javov je v danej ročnej dobe a oblasti bežná, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ upozornili meteorológovia.

Obrovské množstvo zrážok

Búrky pritom začnú už dnes. „Už krátko popoludní by sa mala nad naším územím vytvárať kopovitá oblačnosť, ktorá prerastie do prehánok a búrok. Búrky by mali byť sústredené do Bratislavského, Trnavského a Trenčianskeho kraja. Môžu sa však vyskytnúť aj v Nitrianskom kraji, či v západných okresoch Žilinského kraja,“ píše iMeteo.

Včerajšok bol, čo sa týka dažďa, mimoriadne intenzívny a v našej oblasti spadlo obrovské množstvo zrážok. Zrážkomerné stanice v Podhájskej, Lučenci či v Košiciach zaznamenali za krátky čas viac ako 50 milimetrov zrážok. To je však stále nič oproti okoliu maďarského mesta Lőrinc, neďaleko hraníc so Slovenskom, kde včera spadlo takmer 100 milimetrov zrážok. Ide o jedenapolnásobok priemerných zrážok za celý mesiac máj, dodáva iMeteo.