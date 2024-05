Je vaša slanina po rozbalení zelená? Nevyhadzujte ju, zvláštna farba má iný dôvod, ako si myslíte

Možno ste aj vy už narazili na to, že ste po príchode z obchodu rozbalili čerstvé údené mäso a následne ste ho so znechutením vyhodili. Na jeho povrchu ste totiž objavili zelený odtieň, ktorý väčšinou podľa kritického myslenia neznamená nič dobré. Veľa ľudí ale možno netuší, že v určitých prípadoch nie je zelená farba znamením toho, že mäso je pokazené. O tejto správe informoval portál LadBible.

Na nezvyčajný odtieň slaniny upozornil jeden užívateľ sociálnej siete Reddit, ktorý si po rozbalení čerstvej slaniny všimol, že má zvláštny odtieň. „Vidím to len pri určitom sklone. Ak sa na to mäso pozerám zľava, má úplne normálnu ružovočervenú farbu. Potom sa však nakloním doprava a vidím zelený odlesk.“

Dôvod, prečo sa údené mäso občas zafarbí na zeleno, však nemá nič spoločné s jeho čerstvosťou. Poďme sa na to pozrieť bližšie.

Proces, akým sa slanina vytvára

V prvom rade ste si určite vedomí toho, že vyúdené mäso má oveľa dlhšiu trvanlivosť, než to čerstvé. Práve vďaka procesu jeho výroby, ktorý zahŕňa veľa soli a látky nazývanej dusičnan, sa totiž mäso dokáže zakonzervovať. Tak je oveľa odolnejšie, než jeho čerstvé podoby.

Všetci tiež určite vieme, že hlavným spôsobom prípravy slaniny je suché zretie a vyúdenie, pri ktorom sa mäso potiera soľou, korením a dusičnanmi. Po jeho vyzretí sa mäso očistí a následne suší v udiarni či v peci.

Druhou metódou, ako si pripraviť údené mäso, je vyúdenie za pomoci takzvaného mokrého zretia. Tento spôsob je oproti tradičnej forme rýchlejší. Vďaka tomu si ho, samozrejme, obľúbili komerčné spoločnosti.

Počas mokrého zretia sa mäso namiesto potierania konzervuje slaninovou soľankou, mixom korenia, cukru, dusičnanov a soli, do ktorej sa slanina namáča. Celý mix sa tiež môže do mäsa vstreknúť.

Práve počas tohto procesu sa môže vyvinúť chemická reakcia medzi dusičnanmi a proteínom v mäse, ktorý poznáme pod názvom myoglobín. Výsledkom chemickej reakcie je, že mäso naberie zvláštnu zelenú farbu.

Ak si ale nie ste istí, či je vaše mäso pokazené, alebo len vidíte chemickú reakciu, mali by ste sa riadiť klasickými znakmi, ktoré vám môžu prezradiť, že mäso sa už nedá jesť. Podobne ako pri šunke, aj slanina by bola v tomto prípade mazľavá na povrchu a mala by kyslý zápach. Samozrejme, pokiaľ na slanine uvidíte vytvorenú zelenú pleseň, určite sa do nej nepúšťajte. Riadiť by ste sa mali tiež dobou spotreby, ktorá je väčšinou jasným znamením toho, že vaše potraviny už nie sú bezpečné.

