Búrky sa ukázali v plnej sile: Padali krúpy, voda zaplavila cesty. Na tomto mieste sa dokonca vyskytla tromba

Na Slovensku sa búrky ukázali v plnej sile. A s nimi začínajú prichádzať aj prvé problémy. Množstvo miest a obcí už bojuje so silnými prívalovými zrážkami.

iMeteo okrem toho upozorňuje, že v nasledujúcich hodinách budú búrky naďalej silnieť. Problém, ktorý spôsobuje záplavy, je ten, že búrky sú statické, pohybujú sa len veľmi pomaly, a preto na niektorých miestach padá obrovské množstvo zrážok.

Pustošia mnohé mestá a obce

Aktivita búrok silnela najmä popoludní, a to vplyvom prehrievania teplého a labilného vzduchu. Búrlivo bolo predovšetkým na juhu, ale silná smršť sa vyskytla aj v Kežmarku.

Padali aj krúpy s priemerom 1 až 2 centimetre. Ako informoval portál, nad obcou Jarovnice, v Prešovskom kraji, sa vyskytla tromba. Tá bola pomerne slabo výrazná a na oblohe sa ukázala len na niekoľko desiatok sekúnd.

Tromba, známa aj ako funnel cloud, je meteorologický jav, ktorý predstavuje vír vzduchu vznikajúci pod spodnou základňou cumulonimbu, teda búrkového oblaku, vysvetľuje iMeteo. Ak sa tromba dotkne zeme, stáva sa z nej tornádo.

Najväčší problém však predstavujú zrážky, ktoré budú pribúdať.

„Najintenzívnejšia búrková činnosť je aktuálne v Košickom a v Banskobystrickom kraji. Lokálne však zaznamenávame silné búrky aj inde,“ informovalo iMeteo vo štvrtok popoludní.

Intenzívny úhrn zrážok zasiahol napríklad Banskú Bystricu. V centre mesta spadlo len 14 až 16 milimetrov, v severných a západných častiach voda zaplavila cesty a podchody.

Sila živlu zasiahla aj mestá Fiľakovo, kde zrážkomerná stanica evidovala približne 46 milimetrov zrážok a Tornaľu, kde spadlo 51 milimetrov.

Najviac, podľa aktuálnych dát, spadlo v obci Gemer a Gemerská Párnica, a to viac ako 70 milimetrov. V tejto oblasti došlo aj k zatopeniam.

V priebehu týchto hodín sa búrky rozširujú aj do ďalších častí, a to predovšetkým na strednom a východnom Slovensku. Na západe by malo dnes prevládať pokojné počasie.

