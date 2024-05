Diváci si pri sledovaní seriálu Bridgerton všimli zaujímavú vec. Tento detail na oblečení šokoval, je za tým dôležitý odkaz

Seriál Bridgerton v posledných dňoch valcuje Netflix. Mnohí ľudia sa na najnovšiu sériu maximálne tešili a jej prvá časť inkasuje samé chvály. Teraz si však diváci všimli jeden zaujímavý detail.

Zarytí fanúšikovia Bridgertonovcov, ktorí vedia všetko o symbolike, veľmi dobre vedia, prečo sa tak vo veľkom upozorňuje na lietajúci hmyz, respektíve na včely. Už v prvom zábere môžeme vidieť včelu na klopadle domu rodiny Bridgertonovcov. Každý, kto si prečítal knihy od Julie Quinn, veľmi dobre vie, že práve včela spôsobila smrť lorda Edmunda Bridgertona, manžela lady Violet.

Všimli ste si tento detail?

Ako informuje portál Tyla, jeden z fanúšikov upozornil na to, že kostýmy niektorých hercov sú posiate včelami. Divákom to neuniklo a mnohí to považujú za veľmi zvláštne. Jeden však prišiel so zaujímavou teóriou. „Myslím, že nosia oblečenie so včelami, aby reprezentovali, že Edmund bude vždy s nimi, aj keď zomrel,“ napísal na Reddite, ale niektorí s ním nesúhlasia.

Mnohým divákom sa to nepáči

Okrem toho, že je zvláštne mať na sebe niečo, čo zabilo ich otca, niektorí poznamenali, že Anthony, najstarší zo súrodencov Bridgertonovcov, sa predsa včiel veľmi bojí. „Je to ako prišiť si klaunov na tričko a potom stráviť celý deň s bratom, ktorý z nich má fóbiu. A okrem toho, keby ten klaun ešte aj zabil otca.“ „Úplne, ako nosiť oblečenie s medveďom, keď môjho otca zabil medveď. Fakt zvláštne.“

Niektorí dokonca povedali, že si to všimli ešte v prvej sérii na Benedictovej veste a boli presvedčení, že je to predzvesťou jeho smrti. Niektorí ľudia však poznamenali, že v minulosti boli včely symbolom šľachty.

Nech je to akokoľvek, isté je, že diváci si túto sériu absolútne zamilovali a nevedia sa dočkať 13. júna, kedy vyjde pokračovanie. Prvé časti si zatiaľ môžete pozrieť na Netflixe.

