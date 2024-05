Tieto chyby scenáristom obľúbeného seriálu Dunaj poriadne ušli. Nepresností je stále viac, diváci upozornili na túto postavu

V divácky obľúbenom seriáli sa objavili ďalšie chyby, ktoré tentoraz neunikli mnohým divákom. Pochybili pritom viaceré postavy.

Pozorní diváci sa opäť ozvali a upriamili pozornosť fanúšikov seriálu Dunaj, k vašim službám na nepresnosti, ktoré sa v seriáli vyskytli. V oficiálnej skupine seriálu rozprúdili debatu na tému chýb, ktoré urobili scenáristi a ukázalo sa, že ich je viac, ako by ste možno čakali. Týkajú sa pritom troch dôležitých postáv.

Je stále tehotná?

Celá debata sa otvorila otázkou: „Napadlo mi, nebola v predchádzajúcich dieloch Helga tehotná? S mladým oficierom, alebo sa mi to iba zdá?“ A ako sa ukázalo, táto pozorná diváčka nebola jediná, kto si všimol, že Helgino tehotenstvo bolo v posledných epizódach akosi opomínané. „Ale bola, akosi sa v scenári na to pozabudlo,“ reagovala komentujúca.

Tretia však vysvetlila, že hoci sa to nespomína, tvorcovia seriálu sa to rozhodli pripomenúť inak, hoci to mohlo divákom uniknúť. „Je tehotná, nespomína sa to, ale nezabudli na to, všimnite si, že kým ostatní pijú šampanské, ona pije vodu,“ napísala pozorná komentujúca. To však nemal byť jediný náznak, ktorý pripomenul Helgino tehotenstvo. „Šarlota varovala Klausa, že v nemocnici je týfus a že obzvlášť sú v ohrození tehotné a deti,“ všimla si zas iná diváčka.

Diváci zároveň pripomenuli, že čas v tomto seriáli ide naozaj pomaly, čo vidieť na tom, že aj Klára je stále tehotná, a tak jednoducho Helgu s bruškom tak skoro neuvidia.

Jeho stav sa zázračne zlepšil