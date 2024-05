Našli sme na predaj apartmán pri mori len za 21 500 eur: Nachádza sa v lacnej a obľúbenej destinácii Slovákov

Vyzerá to tak, že Bulharsko sa aktuálne pýši lacnými ponukami na predaj nehnuteľností, dokonca aj v prímorských destináciách. Nedávno sme vám priblížili ponuku na predaj apartmánu priamo na Slnečnom pobreží, a je tu aj ďalšia.

Bulharský web s nehnuteľnosťami BolgarskiyDom má vo svojej ponuke viacero bytov alebo aj domov za lákavé ceny. Najnovšie nás zaujal apartmán s rozlohou 32 m², vzdialený len 4 kilometre od mora.

671 eur za meter štvorcový

Výhľad na more neponúka, no zato je aspoň zariadený. Nachádza sa na treťom poschodí a je situovaný do komplexu Sunny Day 6, ktorého súčasťou je aj bazén. V jednoizbovom apartmáne nechýba napríklad práčka či chladnička, kuchynský stôl či kúpeľňa.

Na jednej strane je rozlohou neveľký, na druhej môže zaujať svojou cenou 671 eur za meter štvorcový, čo vychádza na 21 500 eur za objekt.

Dva apartmány na rovnakom mieste

Zaujímavé je, že sa nachádza v tom istom komplexe, vzdialenom len 9 minút autom od Slnečného pobrežia, ako predchádzajúci apartmán, ktorý sme vám predstavili. Ten sa predáva ešte o čosi lacnejšie, len za 19 500 eur a ide o štúdio, ktoré má rozlohu 28 m² a už na prvý pohľad zaujme svojím moderným vzhľadom.

Je zariadené a disponuje izbou a kúpeľňou. Izba je dokonca upravená tak, že sa v nej nachádza provizórna kuchynka. Apartmán je na prízemí.

Naposledy sme sa vás v ankete opýtali, či by ste chceli vlastniť takýto apartmán pri mori a až 70 % z vás odpovedalo, že áno. Čo dokazuje, že predstava vlastnenia nehnuteľnosti v prímorskej destinácii, je pre mnohých skutočne lákavá.

Lákavé Bulharsko

Bulharsko sa považuje za krajinu, kam ľudia cestujú aj kvôli nižším cenám, oproti iným letným destináciám. Portál Budget You Trip uvádza, že ľuďom, ktorí cestujú nízkonákladovo, tu stačí na deň 26 eur. Samozrejme, počas letnej sezóny a v obľúbených letoviskách pri mori, to môže byť viac.

Upozorňujeme, že tento článok má len čisto informačný charakter a predtým, než by ste sa rozhodli pristúpiť ku kúpe nejakej nehnuteľnosti cez internet, poraďte sa s odborníkom, prípadne si zistite ďalšie informácie.

