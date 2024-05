Súťažiaci v Bez servítky neustále kritizujú túto vec, diváci len nechápavo krútia hlavou. V domácnosti ju bežne používa každý

Rovnaká výčitka sa v obľúbenej šou neustále opakuje a vyzerá to tak, že diváci jej majú dosť. Rozhodli sa vysvetliť, že táto vec je úplne normálna a robí ju každý.

Súťažiaci v Bez servítky mnohokrát hľadajú všetko, čo by mohli skritizovať, od kúpeného lístkového cesta cez zakúpené pečivo, až po nedostatok soli či cukru. Často sa jednoducho zhodnú na tom, že polotovary v akejkoľvek forme do tejto súťaže nepatria. Existuje však ešte jedna vec, na ktorú sa zvyknú sťažovať a diváci nad tým len nechápavo krútia hlavou.

Žiadne dochucovadlá

„Prečo tam dávaš bujón?“ spýtal sa Lucie minulý týždeň jej pomocník. Hneď potom nasledoval prestrih na druhú súťažiacu, ktorá mala proti tomuto dochucovadlu výhrady. „Bez bujónu, jednoznačne,“ skonštatovala Nina. „Dávam bujón do polievky, čo je na tom,“ vyjadrila sa Lucia v ďalšej scéne.

Tento týždeň zas súťažiaci vnímali ako problém vegetu. To, že budú Mišku pre ňu kritizovať, predpovedali aj moderátori, ktorí v momente, ako Miška naservírovala polievku, prehlásili: „Nezabúdajme, že si pomohla vegetou, čo asi zistia.“ A mali pravdu. Hoci už mali polievku takmer zjedenú a Miška bola nadšená z ich chvály, najmä keď Marko prehlásil, že je to polievka hodná 10 bodov, Milan si rýchlo všimol, že tu niečo nehrá. Uzrel totiž v polievke „malé mrkvičky“.

„Chcem sa spýtať, či si použila nejaké dochucovadlá?“ obrátil sa Milan na Mišku. Keď sa zatvárila nechápavo, dodal ďalšiu otázku: „Spýtam sa konkrétne, dala si tam vegetu?“ Miška vysvetlila, že vegetou dochutila len krutóny a nie polievku, čím situáciu zachránila, no aj tak sa to zvrtlo v debatu, prečo vegeta do polievky nepatrí.

A síce je to názor, ktorý sa v Bez servítky opakuje často, no diváci doma sa s tým rozhodne nestotožnili.

Diváci nechápu