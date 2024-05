Na deň vám tu stačí len 31 eur: Najlepšie lacné európske mesto, kam môžete vyraziť na výlet, nájdete u našich susedov

Do zoznamu najlacnejších obľúbených lokalít sa dostalo viacero miest, ktoré máme rovno za hranicou. Tabuľku priniesol portál TimeOut.

Mnoho z nás by chcelo počas dovolenky nepremýšľať nad tým, či si môžeme dovoliť drahé pivo a večeru v reštaurácii. Ak plánujete navštíviť vychytené mestá, spolu s tým sa pripravujete na to, že si poriadne udriete po vrecku. Pokiaľ však tento rok chcete cestovať bez toho, aby ste museli minúť polovicu vašej výplaty, v dnešnom zozname vám prinášame možnosti, ako si aj vy môžete užiť výborný výlet do známeho mesta za minimálne náklady.

V tabuľke je usporiadaných 12 obľúbených európskych miest, ktoré autori zoradili od najlacnejších po tie najdrahšie.

Varšava, Záhreb či Istanbul

Tabuľku s prehľadom pokorilo poľské mesto Varšava. Vo Varšave nájdete mnoho lokalít, do ktorých sa môžete vybrať na prieskum úplne zadarmo. Jednou z možností je obed v dvojúrovňovej strešnej záhrade svetovo známej Varšavskej univerzity, kde vás okrem panoramatického výhľadu poteší malebné prostredie plné sôch, mostov a potokov, píše portál Great Value Vacations.

Pokiaľ hľadáte ďalšie možnosti ako ušetriť, zbystrite pozornosť. V novembri sa totiž vďaka udalosti „Admission Free November“ zmení celé mesto na voľne dostupnú zónu. V tomto období sa dostanete zadarmo do známych galérií, no i na výstavy, prednášky a prehliadky. Obed v lacnej reštaurácii vás vyjde na menej ako 10 eur. Priemerné reálne náklady nízkonákladového cestovateľa sú okrem toho vo Varšave približne len 31 eur denne, uvádza Budget Your Trip.

Slovákov tiež poteší druhé miesto v tabuľke, ktorým je chorvátske hlavné mesto Záhreb. V tomto meste vás vyjde veľké pivo na približne 3 eurá, za hromadnú mestskú dopravu zaplatíte len 53 centov, píše Numbeo. Lacný výlet si tiež užijete v tureckom Istanbule a portugalskom Lisabone.

Čo sa týka chvosta tabuľky, tieto priečky sú obsadené tými najdrahšími možnosťami zo zoznamu obľúbených miest. Nie je veľkým prekvapením, že na konci rebríčka nájdete hlavne západné skvosty, akými sú napríklad francúzsky Paríž, turistický Amsterdam či britské metropolitné mesto Londýn. Na tieto miesta by ste sa mali vybrať len v prípade, ak máte na výlet našetrené slušné peniaze. Okrem cesty a hotela si tiež priplatíte za jedenie v reštaurácii, pivo na hlavnej ulici i transport po meste.

Takto vyzerá celý zoznam: Varšava, Poľsko Záhreb, Chorvátsko Istanbul, Turecko Lisabon, Portugalsko Madrid, Španielsko Atény, Grécko Viedeň, Rakúsko Berlín, Nemecko Rím, Taliansko Londýn, Spojené kráľovstvo Amsterdam, Holandsko Paríž, Francúzsko

