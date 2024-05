Šialený tobogan vo vnútri kopca za slovenskými hranicami u našich susedov je najväčší na svete. Za jazdu dáte len 8 eur

Najväčší podzemný tobogan na svete vyhľadávajú turisti z celého sveta. My ho máme neďaleko slovenskej hranice, v druhom najväčšom meste Rakúska, ku ktorému sa dostaneme za menej ako tri hodiny. Správu priniesol portál Daily Mail, upozornil na ňu Dnes 24.

Priamo za slovenskou hranicou nájdete unikátnu turistickú atrakciu, ktorá vás po 175 metroch zvezie rýchlosťou viac ako 25 kilometrov za hodinu dolu z kopca Schlossberg k jaskyniam pod kopcom. Na to, aby ste sa do jaskyne dostali touto jedinečnou formou, pritom nemusíte cestovať cez pol sveta.

The Slide vás zvezie do jaskyne vo vnútri hory

Rakúsky tobogan The Slide je dnes najdlhším podzemným toboganom na svete. Je vysoký 64 metrov. Pokiaľ na to budete mať náladu, okrem samotného toboganu sa môžete zúčastniť tiež 4D kina, ktoré sa spolu s atrakciou nachádza uprostred Schlossbergu. Do vnútra hory sa dostanete výťahom či skleneným schodiskom.

Šialený tobogan je takou raritou, že k nemu merajú cestu dokonca dovolenkári z Británie. Pokiaľ by sme však niečo podobné chceli vidieť my Slováci, z Bratislavy sa k atrakcii dostaneme za menej ako tri hodiny cesty autom. Tobogan nájdete vo vzdialenosti 266 kilometrov od Bratislavy. Nebude to však zbytočná cesta. Na dobrodružnom výlete máte rovno na trase zachádzku k obľúbenému najväčšiemu zábavnému parku v Rakúsku, o ktorom sme nedávno písali v našom článku.

Vstup vám odporúčame objednať online, aby ste sa vyhli čakaniu pri návšteve. Ceny tiež nie sú na rakúske pomery vôbec zlé – za lístok pre dospelú osobu dáte v priemere 7,5 až 8,2 eura, vstup pre dieťa vás vyjde ešte o niečo lacnejšie. Lístky si môžete objednať priamo na oficiálnej stránke atrakcie.

Zvyšok výletu si môžete užiť v druhom najväčšom rakúskom meste po Viedni – v Grazi. Cez leto toto nádherné historické mesto ponúka mnoho kulinárskych i kultúrnych zážitkov, vďaka ktorým neoľutujete ani jediný deň výletu.

Okrem toho môžete navštíviť tiež unikátny umelý ostrov v meste, oceľovú konštrukciu umelca Vita Acconciho, odkiaľ si užijete pohľad na nádhernú rieku Mur. Pokiaľ nie ste nadšencom modernej architektúry, svoje si zase nájdete v historickom centre, ktoré okrem samotných ulíc ponúka aj obrovské množstvo galérií a múzeí.

