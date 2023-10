Prostitútka hovorila, že mala s Davidom 15-minútový sex za 10-tisíc: Beckhamovcom sa vyhrážali únosom, majú šialený majetok

V slovenskom rebríčku Top 10 na Netflixe už niekoľko dní v rade kraľuje novinka s názvom Beckham. Na ČSFD má vysoké hodnotenie 92 % a podobne to vyzerá aj na databáze IMDb, kde jej svieti hodnotenie 8,5/10. Ako už asi tušíte, tento štvordielny dokument sleduje životný príbeh futbalovej hviezdy Davida Beckhama po boku jeho manželky Victorii. S touto dvojicou sa spája viacero škandálov, ktoré obleteli médiá a manželom poriadne strpčili život.

V článku sa dozviete aj: prečo sa Victorii a Davidovi vyhrážali únosom syna;

ako na Beckhama ľudia pľuli;

ako sa ozvalo viacero žien, ktoré tvrdili, že s ním mali pomer;

aké detaily z ich sexu opísala prostitútka, ktorá tvrdila, že jej údajne zaplatil 10-tisíc;

aká je výška majetku Beckhamovcov.

Bola to láska na prvý pohľad

Victoria a David sa spoznali v roku 1997, počas charitatívneho zápasu Manchestru United. Ona bola v tom čase členkou legendárnej skupiny Spice Girls a ako opísala pre britský Vogue, bola to láska na prvý pohľad. Veci nabrali rýchly spád a už nasledujúci rok oznámili svetu svoje zasnúbenie, presne tak, ako sme to videli aj v novom dokumente na streamovacej službe Netflix. Victoria otehotnela a čoskoro priviedla na svet ich prvé dieťa.

Vyhrážali sa im kvôli incidentu z majstrovstiev sveta

Okrem toho dokument ukazoval aj moment, na ktorý mnohí nespomínajú najlepšie. Odohral sa počas Majstrovstiev sveta vo futbale v roku 1998, kde Beckham kvôli svojmu nevhodnému správaniu získal červenú kartu a verejnosť mu dávala za chybu prehru zápasu. Beckham bol po kopnutí Diega Simeoneho vylúčený a Anglicko vypadlo po tom, ako ho Argentína v penaltách porazila, z čoho boli fanúšikovia zdrvení.

Tlak verejnosti bol taký silný, že dvojica dokonca dostala správy, v ktorých sa im vyhrážali únosom ich prvorodeného syna. Boli voči nim bezbranní. Obaja sa tak báli, že David v čase jeho narodenia spal pri dverách zo strachu, že sa tieto vyhrážky náhodou naplnia.

„Spal som s hlavou opretou o dvere, pretože som bol paranoidný z toho, že ho niekto unesie. Mal to byť šťastný moment a aj bol, no sužovali ma obavy,“ prezradil Beckham. V tom čase si uvedomoval, že ho celá krajina nenávidí. Ľudia na neho pľuli na ulici, pískali a pokrikovali po ňom.

Prehlásila, že má s Beckhamom pomer

Dvojica aj po viac ako dvoch desiatkach rokov stále drží spolu. To ale neznamená, že si neprešli ťažšími momentmi. Ak patríte medzi ich fanúšikov, pravdepodobne ste zachytili údajnú aféru spojenú s istou Rebeccou Loos. Web Sky uvádza, že v roku 2004 vyhlásila, že má s Beckhamom pomer. Treba dodať, že on ho poprel, napriek tomu však poznačil manželstvo Beckhamovcov.

Rebeccu však medializovanie týchto tvrdení preslávilo a objavila sa v rôznych reality show. Independent spomína, že sa dokonca vyhrážala súdom, na ktorý sa chcela obrátiť, ak sa bude o jej tvrdeniach pochybovať. Hovorila, že to môže aj dokázať. „Je niečo, čo o ňom viem, týka sa to intímnej časti jeho tela, ktorú podľa mňa poznajú len ženy, ktoré s ním boli v posteli,“ povedala. O čo konkrétne išlo, chcela prezradiť len pred súdom.

Noviny News of the World zaplatili Rebecce 350-tisíc libier (okolo 404-tisíc eur) za to, že im tento príbeh predala. Tvrdila v ňom, že ich pomer trval štyri mesiace. Celkovo na tomto mala zarobiť až 1 milión libier (cez milión eur). Kým niektoré médiá hovoria o tomto pomere tak, ako keby sa určite stal, ďalšie ho opisujú iba ako fámy, ktoré Beckham odmietol.

Ozvali sa ďalšie

Victoria sa po rokoch zdôverila, že to bolo najnáročnejšie obdobie ich manželstva. Pre Victoriu dokonca padla otázka, či Davida v tom čase neznášala. Úprimne odpovedala, že áno. Bola to veľká skúška pre oboch, pretože sa touto kauzou zaoberal bulvár, ktorý si na nej poriadne zgustol.

Zašlo to tak ďaleko, že sa ozvalo viac žien, ktoré tvrdili, že s Davidom niečo mali, píše Insider. Konkrétne išlo o modelku Sarah Marbeck alebo istú Celinu Laurie. Mirror spomína aj ďalšiu ženu, ktorou bola Danielle Heath. No Beckham tieto obvinenia taktiež poprel.

Prostitútka opísala ich údajný sex