Tom Hanks si myslí, že počas svojej kariéry natočil len štyri dobré diela. Tvorenie filmov je podľa neho zázrak

Tom Hanks je miláčikom publika nielen kvôli filmom, v ktorých si zahral. Srdcia divákov si získal aj svojím vystupovaním na verejnosti. Samotný herec si však myslí, že počas svojej kariéry si zahral len v štyroch naozaj dobrých filmoch.

Za naozaj dobré považuje len 4 filmy

Herec Tom Hanks hral hlavnú postavu hneď v niekoľkých filmoch, ktoré sa radia medzi tie najikonickejšie. Ako však informuje portál LAD Bible, samotný herec nie je so všetkými práve najspokojnejší a priznal, že za naozaj dobré považuje len štyri zo všetkých filmov, v ktorých si zahral.

V rozhovore pre magazín People sa Hanks rozhovoril o svojej prvej novele, ktorú napísal – The Making of Another Major Motion Picture Masterpiece. Mapuje v nej, ako sa americká kultúra postupne menila od čias druhej svetovej vojny. Jedna dejová línia popisuje príbeh chlapca, z ktorého sa stane okolo roku 1970 ilustrátor komiksov. Ďalšia zas sleduje režiséra v súčasnosti, ktorý jeden z tých komiksov premieňa na film o superhrdinoch.

Hanks v rozhovore hovorí, že každý si myslí, že vie, ako sa zrodí film, no v skutočnosti to nevie nikto. Počnúc prvotným nápadom až po prvé obrazy na plátne, celý proces je podľa neho zázrak.

„Hral som v množstve filmov (štyri z nich sú naozaj dobré) a stále som očarený tým, ako filmy vznikajú,“ priznal herec. Nešpecifikoval však, na ktoré štyri filmy konkrétne myslel.

Nesmrteľný Forrest Gump

Dodáva, že výroba filmu pozostáva z množstva úžasných momentov, ktoré ale striedajú chvíle, kedy herec pochybuje sám o sebe. V konečnom dôsledku je to ale skutočne tá najlepšia práca na svete.

Podľa portálu IMDb medzi tie najlepšie Hanksove filmy patria Forrest Gump, Zachráňte vojaka Ryana (Saving Private Ryan), Zelená míľa (The Green Mile) a Toy Story 3: Príbeh hračiek (Toy Story 3).

Vo všeobecnosti sa za najlepší Hanksov film považuje Forrest Gump. Dielo získalo niekoľko ocenení a aj po 30 rokoch má na IMDb úctyhodné hodnotenie 8,8. V rozhovore pre The New York Times herec priznal, že Forrest Gump nie je jednoducho len úspešný film, je to zároveň aj film, ktorý zarobil miliardy dolárov a predbehol aj Pulp Fiction (aj keď Hanks považuje aj tento film za hotové majstrovské dielo).