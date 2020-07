Zabudnite na Bojnický zámok. 25 „tajných miest“ na Slovensku, ktoré pozná málokto, no stoja za návštevu

Väčšina Slovákov bude tento rok dovolenkovať doma. A síce si tak budeme musieť na leto pri mori počkať do ďalšej letnej sezóny, najbližšie týždne budeme mať aspoň čas spoznať krásy vlastnej krajiny. Namiesto Tatier, Slovenského raja, Spišského hradu či Demänovskej jaskyne môžete objavovať menej známe zákutia Slovenska.

V súvislosti s našou výzvou #cestujemdoma vám prinášame súbor 25 menej známych lokalít na Slovensku, ktoré stoja za vašu návštevu. V minulosti ste nám ich poradili v rámci ankety na sociálnej sieti Instagram.

Bančiansky tajch

V minulosti sme vám priniesli článok s informáciami o ôsmych najznámejších banskoštiavnických tajchoch. Bančiansky tajch sa tam však nedostal. Nachádza sa pri obci Banky, starej banskej osady, ktorá je v súčasnosti vlastne súčasťou mesta Banská Štiavnica. Nájdete tu malý Bančiansky tajch, ktorý rozhodne nepatrí medzi najznámejšie ani najnavštevovanejšie vodné plochy v tomto regióne. A práve to je jeho výhodou. Banky nájdete pri ceste z Banskej Štiavnici smerom do Vyhní, po pravej strane cesty.

Rozhľadňa na „Čarnej hure“

Do správy nám prišiel tip aj na túto zaujímavú rozhľadňu na Šariši, v oblasti, ktorá nepatrí medzi práve turisticky najnavštevovanejšie. Rozhľadňu na „Čarnej hure“, teda vrchole Čierna Hora, nájdete v Levočských vrchoch. Na rozhľadňu sa dostanete z obec Krásna Lúka v okrese Sabinov a samotný výstup vám potrvá asi 1 hodinu a 30 minút. Rozhľadňa vám ponúkne jedinečný výhľad na celé Spiško-Šarišké medzihorie a oba historické regióny.

Príspevok, ktorý zdieľa 𝐿𝑜𝒸𝒶𝓁𝓅𝒶𝓉𝓇𝒾𝑜𝓉 𝒻𝓇𝑜𝓂 𝒮𝒶𝒷𝒾𝓃𝑜𝓋. (@sabinovaokolie), 23 Nov 2017

Ľubochnianska dolina

Nachádza sa vo Veľkej Fatre na Liptovskej strane a je najdlhšou dolinou celej našej krajiny. Ľubochnianska dolina je so svojimi 25 kilometrami ideálnym miestom na cykloturistiku. Začína v obci Ľubochňa neďaleko Ružomberka, kde sa postupne vnára medzi vrcholy Veľkej Fatry. Ľubochnianska dolina ponúka niekoľko zaujímavostí. Prechádzala ňou prvá elektrifikovaná železnica v strednej Európe, no nájdete tu aj 11 menších jaskýň a malú vodnú nádrž vybudovanú na mieste niekdajšieho tajchu. Ľubochnianska dolina končí v oblasti pod obľúbenými veľkofatranskými vrcholmi Čierny Kameň a Ploská.

Katakomby pod Žilinou

Vedeli ste, že pod Mariánskym námestím v Žiline sa nachádzajú „mestské katakomby“? Tie mali v minulosti široké využitie. Miestni tu pochovávali mŕtvych, neskôr skladovali potraviny a počas druhej svetovej vojny dokonca ukrývali deti židovského pôvodu. Tieto podzemné priestory sa nachádzajú pod každým domom najhrubšieho centra mesta a mnohé sa využívajú na komerčné účely. Pre turistickú prehliadku Žilinských katakomb tak zostali prístupné len niektoré ich časti. Na prehliadku sa však treba dopredu prihlásiť. Urobiť tak môžete v Turistickej informačnej kancelárii mesta Žilina, akýmkoľvek komunikačným spôsobom.

Príspevok, ktorý zdieľa Tikzilina (@tikzilina), 26 Aug 2017

Miléniový kríž

Nájdete ho neďaleko Senice, medzi obcami Rybky a Oreské. Miléniový kríž bol postavený pri príležitosti 2000. výročia narodenia Ježiša Krista a dodnes predstavuje najvyšší kríž celého Slovenska. Má neuveriteľných 27 metrov, pričom rozpätie kríža dosahuje až 9 metrov. Spodná rozšírená časť stavby slúži ako miniatúrna kaplnka, kde sa príležitostne konajú i bohoslužby.

Príspevok, ktorý zdieľa Martin Gába 🇸🇰 (@martin.gaba), 30 Jan 2018

Hrádok pod Vtáčnikom

Neďaleko Novák, v pohorí Vtáčnik pod rovnomenným a najvyšším vrcholom tohto pohoria, môžete nájsť skalisko Hrádok, ktoré bolo v minulosti považované za najkrajšie v celom Československu. Hrádok pod Vtáčnikom je obľúbenou lokalitou najmä pre horolezcov, keďže ide o cca 500 metrov dlhú a 100 metrov vysokú skalnú stenu, vyčnievajúcu nad okolitou krajinou. Do druhej najväčšej horolezeckej oblasti (po Tatrách) sa dostanete z obce Kamenec pod Vtáčnikom. Po turisticky značenej trase prejdite k Gepňárovej doline, odkiaľ je ku Hrádku potrebné pokračovať po neznačených, no vyšliapaných chodníkoch.

Pajštún

Nad obcou Borinka, pár kilometrov od Bratislavy, sa týči zrúcanina hradu Pajštún, ktorá je ideálnym miestom pre nenáročný výlet aj v sprievode najmenších turistov. Hrad Pajštún bol postavený v 13. storočí na línii obranných hradov, ktorých úlohou bolo strážiť severozápadnú hranicu Uhorska. Už vyše 200 rokov je však z tejto historickej pamiatky len ruina. V roku 1809 Pajštún totiž zničili na východ postupujúce vojská Napoleona. Z Borinky na Pajštún vám to potrvá asi 45 minút. Odmenou vám za dobrého počasia môže byť výhľad až na vzdialené rakúske Alpy.

Malachovské skalky

Malachovské skalky, zaujímavý skalný útvar, nájdete nad Banskou Bystricou. Nachádzajú sa na juhozápadnej časti mesta, nad Malachovskou cestou v blízkosti Pršianskej terasy a okrem zaujímavého prírodného útvaru ponúkajú aj jedinečný, ľahko dostupný výhľad na mesto pod Urpínom a jeho okolie. Malachovské skalky predstavujú niekoľko skalných brál a stien tvorených vápencami a dolomitmi. Dojem z tohto zaujímavého miesta vám môže pokaziť len neďaleká zástavba rodinných domov na Pršianskej terase, ktoré sa nachádzajú v tesnej blízkosti tohto chráneného areálu.

Turzovské jazero

Pár kilometrov od Gelnice, vo Volovských vrchoch, môžete nájsť zaujímavé miesto na letné schladenie. Turzovské jazero sa nachádza v oblasti bývalých kúpeľov, ktorých priestory už nejaký čas neslúžia svojmu primárnemu účelu. Niektoré budovy kúpeľov dnes slúžia ako ubytovacie zariadenia či občerstvenie. Na brehu Turzovského jazera, v ktorom sa na vlastnú zodpovednosť môžete i okúpať, nájdete však i opustené kúpeľné domy, ktoré dotvárajú zaujímavú atmosféru prírodného jazera v prostredí ihličnatých lesov Volovských vrchov.

Brzotínske skaly

V severozápadnej časti Slanickej planiny neďaleko Rožňavy sa nad obcou Slanec a dolinou rieky Slaná týčia Brzotínske skaly, ktoré ponúkajú jedinečný výhľad na široké okolie. Celá oblasť je bohatá na vzácne druhy flóry a fauny, no i na prírodné zaujímavosti v podobe niekoľkých jaskýň. Brzotínske skaly vytvárajú niekoľko kilometrov dlhé skalné úbočie doliny Slanej a dostať na ne môžete po značenom turistickom chodníku v jedinom bode. Z obce Jovice vám to sem potrvá asi 1 hodinu a 40 minút.

Kaštieľ vo Veľkých Uherciach

Neogotický kaštieľ vo Veľkých Uherciach, neďaleko mesta Partizánske síce pre verejnosť stále otvorený nie je, no jeho krásu môžete obdivovať aspoň zvonku. Kaštieľ bol vybudovaný v roku 1622 a neskôr v polovici 19. storočia bol prestavaný do neogotického štýlu podľa vzoru typických anglických hradov. Už niekoľko rokov sa hovorí o rekonštrukcii a sprístupneniu tohto priestoru verejnosti, no doposiaľ sa tak vo Veľkých Uherciach nestalo.

Gudrónové jamy

Nájdete ich na Horehroní, medzi obcami Predajná a Lopej. Gudrónové jamy sú technickou pamiatkou, nie zrovna najkrajšou, no jednoznačne zaujímavou lokalitou, o ktorej mnoho ľudí ani netuší. Ide o jamy naplnené odpadom (vedľajšími produktmi) bývalého podniku Petrochema Dubová, ktorý vzniká pri čistení, odstraňovaní nežiaducich prímesí a nečistôt z ropy. Ak sa rozhodnete toto miesto navštíviť, vedzte, že odpad v gudrónových jamách je toxický, pre človeka nebezpečný, a preto sa pri nich zdržujte v dostatočnej a bezpečnej vzdialenosti.

Jarabinský prielom

Neďaleko obce Jarabina, sa vo východnej časti Pienin nachádza oblasť, ktorá je známym prielomom Dunajca v tomto regióne poriadne zatienená. Jarabinský prielom je napriek tomu prekrásnym krasovo-riečnym kaňonom, ktorý tu vytvoril potok Malý Lipník. Prechod kaňonom, ktorý má v najužšom mieste šírku len 3 metre je nenáročný, vhodný aj pre rodiny s deťmi.

Kostol svätej Margity Antiochijskej

Tesne pri slovensko-českých hraniciach, pri obci Kopčany v Skalickom okrese, stojí Kostol svätej Margity Antiochijskej. Maličký, na prvý pohľad nevýrazný historický kostolík je slovenským unikátom. Jeho najstaršie časti totiž údajne siahajú do obdobia 9.-10. storočia, čo z neho robí jednu z najstarších stojacích stavieb na našom území. Napriek tomu je kostolík zachovalý, veľmi decentne zrekonštrovaný tak, aby nebol porušený jeho historický význam. Kostol svätej Margity Antiochijskej nájdete uprostred poľa, smerom z obce Kopčany na štátnu hranicu.

Asfaltový lom

Nezbudská Lúčka neďaleko Žiliny ukrýva európsky unikát. Ním je jediný lom na ťažbu prírodného asfaltu v celej Európe. Už viac ako 70 rokov je však lom zatopený a slúži už len ako turistická atrakcia a lovný revír pre rybárov. Kúpanie v tejto lokalite rozhodne odporúčané nie je.

Kremenec

Možno aj pre svoju polohu v severovýchodnom kúte Slovenska nepatria vrchol Kremenec, ale ani celé Poloniny k najnavštevovanejším kútom Slovenska. Celá oblasť pritom ponúka ohromné prírodné divadlá. Nájdete tu jednu z posledných divočín na Slovensku v pralese Stužica či Park tmavej oblohy Poloniny, ktorý ponúka vynikajúce podmienky na sledovanie nočnej oblohy. Okrem toho i samotný Kremenec, ktorý je najvyšším bodom celého Zemplína. Atraktivitu popri jedinečných výhľadoch dopĺňa aj fakt, že Kremenec leží na tzv. trojmedzí, teda mieste, kde sa stretávajú hranice troch štátov (Slovenska-Poľska-Ukrajiny).

Vápnik

Len pár kilometrov od Levíc sa nad okolitou krajinou týči vrch Vápnik, ktorý láka hneď na niekoľko zaujímavostí. V prvom rade ide s výškou 274 metrov o jednu z najväčších travertínových kôp na Slovensku. Ide taktiež o významné paleontologické nálezisko, kde bola v minulosti objavená napríklad čeľusť a zuby pravekého nosorožca. Dnes je však najväčším lákadlom vyhliadka, ktorá slúži rovnako i ako pamätník niekdajšej štábnej pozorovateľne z druhej svetovej vojny. Z vyhliadky je možné obdivovať široké okolie a to najmä dolinu rieky Hron či Štiavnické vrchy. Za dobrého počasia je však vidieť i jadrové elektrárne v Mochovciach či maďarské územie za našou južnou hranicou.

Tajch Aladár

Tajch Aladár, nazývaný aj Tajch na Brezinách či Tajch Breziny, nájdete na strednom Slovensku v Podpoľaní. Konkrétne neďaleko obce Očová v majeri Aladár. Napriek názvu Tajch, nejde o skutočný tajch, ktorý by v minulosti slúžil pre potreby baníctva. V minulosti ho vytvorili miestni obyvatelia z prebytočnej vody z 4 km dlhého potrubia, ktorým zásobovali svoje studne z neďalekého potoka. V súčasnosti slúži Tajch na rekreáciu a relax vo veľmi príjemnom prírodnom prostredí, ktoré dopĺňajú vysadené lipy.

Opálové bane

Neďaleko obce Červenica, na hranici Horného Zemplína so Šarišom, môžete navštíviť svetový unikát v podobe opálových baní, ktorí však mnoho našincov nepozná. Slovenské opálové bane nazývané aj Dubnícke bane, boli v 16. storočí slávne nielen v Uhorsku, ale i ďaleko za jeho hranicami. Až do 19. storočia boli totiž jedinou lokalitou na ťažbu opálu na svete. Bane boli uzavreté po prvej svetovej vojne, no pred niekoľkými rokmi bola ťažba v opálových baniach znovu obnovená. Rovnako boli vybrané banské priestory sprístupnené pre širokú verejnosť.

Vodopád Bystré

Vodopád Bystrého potoka, známejší pod názvami vodopád Bystré či vodopád Bystrô, patrí k najatraktívnejším prírodným výtvorom svojho druhu na Slovensku. Vďaka svojej mohutnosti a výške presahujúcej 20 metrov, sa zároveň radí i k najväčším a napriek tomu o ňom mnoho ľudí ani nevie. Nachádza sa v krásnom prostredí na južnom úpätí Poľany. Dostať sa k nemu možno po značených turistických chodníkoch z Hriňovej či od hotela Poľana. Prechod okolo vodopádu zaisťujú pravidelne udržiavané rebríky a lano. Okrem samotného vodopádu návštevníka očaria i prekrásne sopečné skaly, ktoré sa v lokalite vyskytujú.

Zámok Markus

Zámok v obci Repište, v krásnom prostredí Štiavnických vrchov, patrí medzi bizarnejšie lokality v tomto zozname. Ide totiž o honosnú súkromnú stavbu bratislavského podnikateľa, repliku romantického zámku z 19. storočia, ktorá vyrástla v Repišti pred niekoľkými rokmi. Z exteriéru už zámok láka pohľady mnohých turistov a súkromný majiteľ chce celú stavbu po dokončení interiéru pre návštevníkov i sprístupniť. Podľa našich informácií sa tak zatiaľ nestalo, no i za pohľad zvonku, táto stavba rozhodne pri návšteve Štiavnických vrchov stojí.

Štrkovisko Okoč

Do správy na Instagrame nám prišiel i zaujímavý tip na kúpanie v srdci Žitného ostrova, ktoré masám turistov stále uniká. Pár kilometrov od Veľkého Medera, medzi týmto mestom a obcou Okoč, nájdete štrkovisko, ktoré je ideálne pre letný výlet. Pekné prostredie, pomerne čistá voda, novovybudovaná cyklotrasa. To sú lákadlá, ktoré vás možno presvedčia ho počas najbližších týždňov navštíviť.

Trojmedzie Čierne

Po Kremenci je Čierne druhým trojmedzím v tomto zozname. Obec Čierne nájdete na Kysuciach pár kilometrov severne od Čadce a po ceste sem určite neprehliadnete ani najvyšší most Slovenska a celej strednej Európy (Most Valy – súčasť D3). Neďaleko obce Čierne nájdete i samotné trojmedzie medzi Slovenskom, Českom a Poľskom. Ide o obľúbené miesto turistov zo všetkých troch štátov, kde nájdete i 2,5 metrov vysoké žulové obelisky, označujúce územie každej z tu hraničiacich krajín. Výlet k trojmedziu je nenáročný, vhodný aj pre tých najmenších turistov.

Šikľavá skala

Miesto, ktoré by ste si mali zapísať do svojho zimného cestovateľského programu. Šikľavú skalu nájdete neďaleko Spišskej Novej Vsi, medzi obcami Matejovce nad Hornádom a Chrasť nad Hornádom. Ide o mohutný skalný previs, ktorý počas leta zdobí vodopád, no najväčšie divadlo si pre návštevníkov prichystá počas zimného obdobia. Skalným previsom stekajúca voda totiž počas tuhších mrazov zamŕza a zo Šikľavej skaly tak vzniká jedinečný ľadopád, ktorý je považovaný za najkrajší na celom Slovensku.

Pustý hrad

Množstvo ľudí ho nepozná a pri ceste dolinou Hrona ho jednoducho obchádzajú. Ide pritom o jeden z najväčších hradov vystavaných na vrchoch, a to nielen v Európe, ale i vo svete. Pustý hrad sa týči nad Zvolenom už od 12. storočia. Už v polovici 15. storočia bol však vo veľkej miere poškodený a rekonštrukcie sa už nikdy nedočkal. Z jedného z najväčších hradov Slovenska je tak dnes už len zrúcanina, ktorá však rozhodne stojí za návštevu. Niektoré časti pozostatkov hradu totiž prešli aspoň čiastočnými opravami a z hradného vrchu sa vám navyše ponúka jedinečný výhľad na široké okolie.