Pri Veľkom Krtíši otvorili jedinečné kukuričné bludisko s trasou takmer dva kilometre. Cena príjemne prekvapí

Labyrint, aký nemá na Slovensku obdobu – aj tak by sa dala opísať turistická atrakcia v Dolnej Strehovej v okrese Veľký Krtíš, ktorú tu otvorili už druhý rok po sebe. Mega kukuričné bludisko je určené všetkým vekovým skupinám a navštíviť ho môžete až do polovice septembra.

Po úspešnom minulom ročníku sa tvorcovia v kukuričnom poli v Dolnej Strehovej opäť rozhodli sprístupniť verejnosti bludisko, v ktorom sa môžete stratiť. Oproti minulému roku je väčšie takmer o polovicu a opäť má aj svoj tvar, ktorý je však vidieť len z vtáčej perspektívy.

Zábava pokojne aj na 90 minút

Samozrejme, nájsť z neho cestu von môže byť pomerne ťažšie, keďže bludisko má tvar klasu a rozkladá sa na rozlohe približne 5 hektárov. Celková dĺžka jednotlivých vybudovaných cestičiek v ňom je asi 2 kilometre.

„Rýchlejší návštevník prejde celú trasu za nejakých 45 minút, ale niektorým to trvá aj hodinu, niekedy až hodinu a pol,“ vysvetlil denníku Nový čas brigádnik Filip.

Cena vstupného príjemne prekvapí

Tí, ktorí sa rozhodnú toto miesto navštíviť, sa však môžu tešiť aj na ďalšie atrakcie, ktoré sú v areáli pripravené. Je tu napríklad oddychová zóna, minibludisko pre najmenších, ale napríklad aj minizoo. Už počas najbližšieho víkendu (teda v sobotu 29. júla) je pripravené aj špeciálne nočné blúdenie pre milovníkov strašidiel a adrenalínu.

Kukuričné mega bludisko je otvorené od pondelka do štvrtku od 15. do 20. hodiny, počas víkendových dní od 13. do 23. hodiny. Cena vstupného je 4 eurá pre dospelých, 2 eurá pre detských návštevníkov. Počas víkendu je pri oboch typoch vstupného cena o euro vyššia. Otváracie hodiny sa však v závislosti od počasia môžu meniť, preto odporúčame sledovať aj oficiálnu facebookovú stránku prevádzkovateľa bludiska.