Kedysi slúžili baníkom, dnes sa v nich kúpeme. 10 tajchov, ktoré by ste mali toto leto určite navštíviť

Leto je tu a otázka, kam sa ísť počas horúcich slnečných dní schladiť je pri týchto vysokých teplotách na mieste. Obľúbenou destináciou mnohých Slovákov sú bývalé banské tajchy, ktoré v najväčšom počte nájdete v Štiavnických vrchoch. Vybrali sme 10 z nich, na ktorých môžete zažiť to pravé letné dobrodružstvo.

Tajchy, teda vodné nádrže vybudované za účelom získania energických zdrojov na ťažbu a úpravu rúd, sú dnes už len historickou spomienkou na slávu regiónu stredného Slovenska. Momentálne slúžia na rekreáciu, pre tých, ktorí vyhľadávajú kúpanie uprostred krásnej prírody a navyše úplne zadarmo.

Počúvadlo

Počúvadlo je z pohľadu turistického ruchu (teda kúpania) azda najznámejším štiavnickým tajchom, a preto logicky začneme tento zoznam práve pri ňom. Od Banskej Štiavnice, ktorá je centrom regiónu, je Počúvadlianske jazero vzdialené asi 11 km a teda pre peších výletníkov je trošku od ruky. Patrí medzi najkrajšie, najväčšie i najhlbšie a logicky teda i medzi najchladnejšie tajchy v okolí Štiavnice. Pre horúce letné dni je však skvelým tipom na kúpanie.

Klinger

Podľa mnohých je Klinger najkrajším štiavnickým tajchom. Nachádza sa priamo nad Banskou Štiavnicou, necelé 4 km cesty z centra mesta. Jazero bolo zdrojom vody pre niekoľko banských šácht v okolí, medzi nimi i šachta Ondrej, ktorá sa nachádza v areáli známeho Banského múzea v prírode. Kúpania na jazere Klinger sa báť nemusíte. Nariadenie a kúpací poriadok (do 12:00 ženy, od 12:00 muži) už desiatky rokov neplatí a jazero je prístupné kedykoľvek pre všetkých jeho návštevníkov.

Dolno Hodrušský tajch

Hodrušské jazero je výnimočné tým, že je zapísané v Zozname kultúrneho dedičstva UNESCO v rámci územia Banská Štiavnica a okolie. Nachádza sa v pohorí Štiavnických vrchov a vzniklo pre potreby baníctva. Rozprestiera sa nad dedinkou Hodruša Hámre. Patrí medzi najčistejšie vodné plochy na Slovensku, vhodné na kúpanie.

Beliansky tajch

Beliansky tajch leží pod Banskou Štiavnicou, v obci Banská Belá vzdialenej od centra regiónu len 4 km. Hovorí sa, že zo všetkých štiavnických jazier je najteplejšie, a preto možno práve táto lokalita zaujme mnohých z vás najviac. I Beliansky tajch podstúpil pred niekoľkými rokmi rozsiahlu rekonštrukciu. Výsledkom je príjemné miesto na trávenie voľného času.

Kolpašský tajch

Kolpašský tajch nájdete asi 7 km východne od Banskej Štiavnice, pri obci Banský Studenec, ktorej meno občas hovorovo preberie. Návštevníkov v posledných rokoch láka najmä na novozrekonštruovanú pláž s mólom a jednoduchším prístupom do vody, ktorý z jazera robí ideálnu lokalitu i pre rodiny s menšími deťmi. Ak teda patríte práve do tejto cieľovej kategórie, Kolpašský tajch bude pre vás tou najlepšou možnou voľbou.

Kopanický tajch

Kopanický tajch, niekedy nazývaný aj Tajch Moderštôlňa nájdete neďaleko obce Kopanice, vzdialený od Banskej Štiavnice takmer 18 km. Je teda trošku od ruky, no možno budete mať šťastie a zistíte, že práve preto je tu o niečo väčšie súkromie. Kopanický tajch totiž nie je až tak známym a navštevujú ho najmä miestni obyvatelia.

Evička

Tajch Evička patrí medzi najstaršie v celých Štiavnických vrchoch. Jazero v minulosti slúžilo ako zásobáreň vody pre štôlňu Bieber, kde bol v roku 1629 uskutočnil prvý zdokumentovaný banský odstrel. Tajch Evička leží na ceste zo Štiavnice do Levíc asi 7 km ďaleko od centra mesta. Ak by sa vám prostredie tohto jazera nepáčilo (čo by sme sa čudovali), potom môžete stále pokračovať na neďaleké vyššie spomínané Richňavské tajchy.

Ottergrund

Jezero Ottergrund patrí síce medzi tie rozlohou menšie štiavnické tajchy no i tak nesie jedno prvenstvo. Je totiž tajchom, ktorý leží v najvyššej nadmorskej výške a to 801 m.n.m. K Ottergrundu sa z neďalekého sedla Červená studňa dostanete za pár desiatok minút (odhadom 30 minút pokojným tempom). Maličké jazierko bolo pred niekoľkými rokmi zrekonštruované a ponúka príjemné prostredie priamo nad centrom Banskej Štiavnice s výhľadom na ikonickú kalváriu.

Rozgrund

Tajch Rozgrund je známy aj pod pomenovaniami ako Štiavnické jazero alebo Štiavnický rybník. Nachádza sa vo Vyhnianskej doline. Môže sa pýšiť zaujímavosťou, že až do roku 1859 bol považovaný za najodvážnejší tajch na svete. Celých 111 rokov držal svetové prvenstvo v uhle sklonu sypanej hrádze. Čo sa týka objemu vody, prekonal aj Počúvadlo a je celkovo druhým najväčším tajchom.

Tajch Nová Baňa

Jazerá, ktoré v minulosti slúžili pre účely baníctva, nenájdete len v okolí Štiavnice. Pár menších sa ich nachádza i pri Kremnici či Novej Bani. A práve tu nájdete tajch s originálnym názvom Tajch. Asi 5 km za Novou Baňou smerom na sever leží tajch, ktorý už od roku 1965 slúži na rekreačné účely. Ak to teda máte do Štiavnice ďaleko, možno práve Nová Baňa môže byť pre vás zaujímavou alternatívou.

Vstup a kúpanie v Štiavnických tajchoch je voľný, platí sa len za služby, ktoré tu ľudia ponúkajú. Kúpanie vo všetkých je na vlastné riziko. Niektoré tajchy sú na kúpanie vhodné viac, iné menej (slúžia skôr ako rybníky).