Na ťažbu už neslúžia, ale sú rajom turistov. 15 zatopených lomov a štrkovísk, ktoré môžete cez leto navštíviť

Na Slovensku môžeme nájsť desiatky lomov a štrkovísk, ktoré už roky neslúžia svojmu primárnemu účelu. Namiesto toho boli mnohé z nich zatopené vodou a dnes sú z nich vyhľadávané turistické atrakcie. V týchto lokalitách sa vo väčšine prípadov môžete tešiť na veľmi čistú vodu, zaujímavú scenériu a pomerne málo návštevníkov.

Čitateľov hneď v úvode upozorňujeme, že kúpanie v zatopených lomoch a štrkoviskách je možné len na vlastnú zodpovednosť. Niektoré lokality sú turistami na kúpanie využívané masovo, iné sú pre tieto účely vyslovene nevhodné. Pred návštevou akejkoľvek z nich preto dbajte na svoju bezpečnosť, nepodceňujte možné riziká a pokiaľ sa vám už na prvý pohľad miesto nebude zdať vhodné na kúpanie, neriskujte. Užite si len zaujímavú krajinu navôkol, ktoré tieto miesta ponúkajú.

Článok bol pôvodne publikovaný 15. júla 2018.

Beňatina

Na ďalekom východe, len pár kilometrov od hraníc s Ukrajinou, možno nájsť pomerne známy zatopený travertínový lom Beňatina. Prekrásna priezračná voda je výsledkom zatopenia lomu spodnou podzemnou vodou. Beňatina je obľúbeným miestom na relax ľudí zo širokého okolia a napriek pomerne chladnej vode sa tu mnohí aj okúpu.

Skrabské

Na hornom Zemplíne, len pár kilometrov od Veľkej Domaše, leží ďalší zabudnutý lom, zatopený prekrásnou tyrkysovou spodnou vodou. Lom v Skrabskom pripomína atmosféru divokého západu a jeho história bola úzko spätá s prvou modernou cementárňou na Slovensku, ktorá sa nachádzala práve v tejto východoslovenskej obci. Skrabské na prvý pohľad vyzerá ako ideálne miesto na kúpanie, no prístup do vody je poriadne problematický. Pri našej návšteve sme to preto radšej neriskovali (možno sme len nenašli to správne miesto).

Krásna

Priamo pri Košiciach, vlastne dokonca v ich mestskej časti Krásna, nájdete zatopené štrkovisko, ktoré v súčasnosti slúži najmä rybárom. Krásnu vyhľadávajú aj nudistom a odvážnejší plavci, ktorí sa rozhodnú v štrkovisku okúpať. Upozorňujeme však, že pred pár rokmi stála na tomto mieste aj nelegálna skládka odpadu.

Batizovce

Kúsok za Popradom a ešte menší kúsok od Svitu leží obec Batizovce, v ktorej nájdete štrkovísk hneď niekoľko. Využívajú ich najmä rybári, no nájdu sa aj odvážlivci, ktorí sa rozhodnú pre kúpanie. Batizovské štrkoviská ponúkajú unikátne pohľady na Tatry a Podtatranskú kotlinu a menej unikátne (pre niekoho viac) pohľady na nudistov, ktorí štrkoviská radi využívajú.

Šútovo

Najznámejšie a možno i najnavštevovanejšie miesto bývalej ťažby na Slovensku (azda s výnimkou Zlatých Pieskov). Zatopený kameňolom Šútovo na strednom Slovensku, priamo na hlavnom dopravnom ťahu medzi Vrútkami a Ružomberkom, ponúka prekrásnu vodu a jedinečnú atmosféru. Sami tu rozhodne nebudete, nájdete tu aj miesto pre nudistov. Šútovo je v posledných rokoch vyhľadávaným a obľúbeným miestom, aj kvôli svojmu ikonickému vzhľadu a preto vás tu môže prekvapiť väčšie množstvo návštevníkov.

Brodno

Zatopené štrkovisko nájdete aj v mestskej časti Žiliny s názvom Brodno. Viac ako na kúpanie je však vhodné na relax, prechádzku a najmä rybolov. Nájdete ho priamo vedľa hlavnej cesty smerom na Kysucké Nové Mesto a spoločnosť vám okrem kaprov budú robiť i šťuky a zubáče.

Nezbudská lúčka

Nezbudská lúčka, neďaleko Žiliny ukrýva európsky unikát. Ním je jediný lom na ťažbu prírodného asfaltu v celej Európe. Už viac ako 70 rokov je však lom zatopený a slúži už len ako turistická atrakcia a lovný revír pre rybárov. Kúpanie v tejto lokalite by sme rozhodne neodporúčali.

Kalinovo

V okrese Poltár, medzi obcami Kalinovo a Breznička leží strieborné jazero, len tak bez pokladu. Štrkovisko Kalinovo je zaujímavým miestom pre prechádzku, relax, spoznávanie či hľadanie geocache a pre niekoho možno i na kúpanie. Kalinovo môže prilákať najmä svojím “strieborným sfarbením”, ktoré majú na svedomí miestne horniny a to najmä kremenec.

Devičie

Okúpať v zatopenom lome sa môžete aj v regióne Hont. Neďaleko Krupiny, konkrétne pri obci Devičie nájdete zatopený lom, ktorý okrem samotnej vody dokonca ponúka i niekoľko služieb. Na kúpanie slúži už desaťročia, stále však platí, že na vlastnú zodpovednosť.

Veľký Cetín

Pár kilometrov južne od Nitry v obci Veľký Cetín nájdete hneď vedľa seba dve štrkoviská. Štrkoviská Veľký Cetín a Kocka sú v súkromnom vlastníctve a slúžia ako rybárske revíry. Okúpať sa tu teda zrejme nemožno, no môžete si tu užiť dobrú rybačku, po dohode opekať či grilovať a poriadne zrelaxovať.

Komjatice

Znovu pár kilometrov od Nitry, v skutočnosti len jednu obec za Veľkým Cetínom, leží dedinka Komjatice, ktorá má taktiež svoje vlastné zatopené štrkovisko. I toto miesto slúži najmä rybárom, no využívané je i na kúpanie. Zahrať sa dá na pieskovom ihrisku dokonca aj volejbal.

Na Židovkách

Kúsok za Stupavou, len pár stoviek metrov od hraníc s Českou republikou, nájdete v národnej prírodnej rezervácii štrkovisko s názvom Na Židovkách. I toto miesto je viac vhodné pre rybárov, no ak vám kúpanie v prírode nevadí, potom asi s týmto miestom mať problém nebudete. Ak áno, potom je to stále ideálne miesto na výlet do prírody.

Ivanka pri Dunaji

Má niekoľko názvov, no ak vám ho opíšeme ako štrkovisko na južnom okraji obce Ivanka pri Dunaji, nič nepokazíme. Toto miesto je na kúpanie viac ako vhodné, i keď samozrejme len na vlastnú zodpovednosť. Nájdete tu provizórnu pláž s postupným prístupom do vody a počas leta i otvorený bufet s občerstvením.

Okočské jazero

Pár kilometrov od Veľkého Medera, medzi týmto mestom a obcou Okoč, nájdete štrkovisko, ktoré je ideálne pre letný výlet. Pekné prostredie, pomerne čistá voda, novovybudovaná cyklotrasa. To sú lákadlá, ktoré vás možno presvedčia ho počas najbližších týždňov navštíviť.

Horná Streda

Medzi mestami Piešťany a Nové mesto nad Váhom leží obec Horná Streda a s ňou aj jedno zatopené štrkovisko. Pre ľudí z okolia je príjemným miestom na relax i kúpanie a to najmä počas prvých letných mesiacov. Koncom leta si treba údajne dávať pozor na sinice. V tomto čase by však kúpanie (na vlastnú zodpovednosť) ešte malo byť bezpečné.