Spolu s čoraz teplejšími dňami sa naplno rozbieha aj cyklistická sezóna. Na Slovensku máme oficiálne viac ako 13 000 km vyznačených cyklotrás, vďaka ktorým môžeme spoznávať krásy našej krajiny prostredníctvom aktívneho oddychu. Či už patríte k tým, ktorí na bicykli prejdú počas dňa aj 100 km, alebo obľubujete skôr kratšie relaxačné trasy, rozhodne si je z čoho vyberať.

Objavovať krásy Slovenska zo sedla bicykla má svoje špecifické čaro. Za odmakanú drinu si potom nové zážitky vážite o čosi viac, navyše cykloturistika prináša aj momenty, na ktoré možno už do konca života nikdy nezabudnete. Minulý rok sa o tom presvedčila aj redakcia portálu interez. Na elektrobicykloch sa naši kolegovia vydali z Banskej Bystrice na Skalku v hrebeni Kremnických vrchov odkiaľ pokračovali na Kráľovú studňu vo Veľkej Fatre. Vy ale samozrejme môžete vyraziť aj do iných zákutí, napríklad vyskúšať týchto 10 zaujímavých cyklotrás.

Hrebeňom Malých Karpát

Začiatok/koniec: Bratislava/Košariská Dĺžka: 93,9 km Náročnosť: stredná

Od Bratislavskej Koliby až na Košariská. Hrebeňovka Malých Karpát sa dá za niekoľko hodín zvládnuť aj na bicykli. Čaká na vás takmer 100 km dlhá trasa, na ktorej sa nudiť rozhodne nebudete. Zvládnuť ju celú chce dobrú kondíciu, no vybrať si môžete aj niektorú jej časť a užiť si na západnom Slovensku azda tú najlepšiu horskú cyklistiku v okolí Bratislavy.



Dunajská cyklistická cesta

Začiatok/koniec: Bratislava/Štúrovo

Dĺžka: 168 km

Náročnosť: ľahká

Dunajská cyklistická cesta vedie z nemeckého Donaueschingenu až do maďarskej Budapešti. Je súčasťou európskej cyklotrasy EuroVelo 6, ktorá má dĺžku až 3653 km. Jej slovenská časť začína pri hraničnom priechode Berg, na okraji Petržalky, odkiaľ kopíruje tok Dunaja, cez vodné dielo Gabčíkovo až k hraničnému priechodu Štúrovo, kde pokračuje na juh smerom do maďarskej metropoly. Takmer po celej trase je tvorená asfaltovým povrchom, takže je okrem cyklistov vhodná aj pre korčuliarov. To, a fakt, že neprekonáva žiadne výrazné prevýšenie z nej robí pomerne jednoduchú trasu vhodné pre všetkých cyklistov.



Vážska cyklomagistrála

Začiatok/koniec: Hlohovec/Strečno Dĺžka: 170 km Náročnosť: ľahká

Vážska cyklomagistrála je najstaršou značenou oficiálnou cyklotrasou na území Slovenska. Pôvodne mala niečo pod 28 km, no dnes dosahuje už 130 km. Prechádza totiž tromi krajmi – Trnavským, Trenčianskym a Žilinským – a v podstate kopíruje umelo vybudovaný kanál Váhu od jeho začiatku až po koniec. Vďaka tejto cyklotrase je možné spoznať celé Považie, ktoré patrí k lákavým regiónom cestovného ruchu na Slovensku.



Bojnicko-Dubnický okruh

Začiatok/koniec: Bojnice (okruh) Dĺžka: 13 km Náročnosť: stredná/ťažká

Bojnicko-Dubnický okruh je zaujímavá cyklotrasa, ktorá ponúka aktívnu alternatívu k návšteve Bojnického zámku či novej vyhliadky. Trasa je obojsmerná, prechádza lesným terénom a preto je vhodná hlavne pre horských cyklistov. Keďže okruh vedie do Šútovského sedla pripraviť sa musíte aj na stúpanie. Celkovo však trasa patrí skôr k stredne náročným. Ak však na cestu dolu zvolíte niektorý zo známych bojnických singletrailov, náročnosť sa o čosi zvýši.



Gaderská dolina

Začiatok/koniec: Blatnica (spiatočná) Dĺžka: 15,7 km (+ 15,7 km) Náročnosť: Stredná

Blatnická a Gaderská dolina patria k najkrajším častiam Turca. Obe tieto veľkofatranské doliny môžete prejsť po vlastných, na bicykli však len tú Gaderskú. Miesta cyklotrasa vedie po asfaltovej ceste no i tak nádherným prírodným prostredím a je tak vhodná aj pre menších cyklistov. Cyklovýlet je navyše možné spojiť s návštevou Blatnického hradu, čím sa celá lokalita stáva ešte zaujímavejšou. Pre niekoho môže byť nevýhodou, že sa nejedná o okružnú trasu a rovnakou cestou, ktorou dolinu vystúpate sa musíte aj vrátiť.



Okolo Liptovskej Mary

Začiatok/koniec: Dĺžka: 53 km Náročnosť: stredná

Cyklotrasa okolo Liptovskej Mary má dve alternatívy. Buď sa vydáte po cestách cez jednotlivé obce, kde je premávka vďaka diaľnici pomerne málo frekventovaná, alebo zvolíte offroadový okruh. Ten je patrične dlhší, náročnejší, no ponúka krajšie a príjemné prírodné prostredie s jedinečnými výhľadmi na Liptovskú kotlinu.



Sliezsky dom

Začiatok/koniec: Tatranská Polianka/Sliezsky dom (spiatočná) Dĺžka: 6,2 km (+6,2 km) Náročnosť: ťažká

O tom, že Tatry nie sú len o pešej vysokohorskej turistike, vás môže presvedčiť napríklad cykloturistika na Sliezsky dom. Trasa vedie z osady Tatranská Polianka serpentínami až k známemu horskému hotelu Sliezsky dom, ktorý stojí vo Velickej doline. Na pomerne krátkom úseku niečo cez 7 km sa prekonáva prevýšenie viac ako 600 metrov, čo z tejto trasy robí stredne ťažkú cyklistiku. Odmenou vám ale budú krásne pohľady na Velické pleso či Gerlachovský štít, na úpätí ktorého sa Sliezsky dom nachádza.



Kmeťov vodopád

Začiatok/koniec: Podbanské/Kmeťov vodopád (spiatočná) Dĺžka: 8 km (+ 8 km) Náročnosť: ľahká

V Tatrách stojí za zmienku aj ďalšia z mnohých možností cykloturistiky. Na bicykloch sa totiž môžete vybrať aj do jednej z najkrajších tatranských dolín. Cyklotrasa vedie z Tatranskej osady Podbanské až ku Kmeťovmu vodopádu, ktorý je najvyšším vodopádom Tatier. Až po vodopád vedie spevnená asfaltová cesta, ktorá sa tu mení na obyčajnú turistickú, po ktorej už cyklisti pokračovať nemôžu. Kto sa cíti na dlhšiu jazdu, vybrať si môže susednú Tichú dolinu, ktorá je taktiež prístupná aj pre cyklistov.



Slovenským rajom

Začiatok/koniec: Hrabušice (okruh) Dĺžka: 47 km Náročnosť: stredne ťažká

Ani Slovenský raj nie je určený len pre peších turistov. Úzkymi roklinami a tiesňavami sa síce na bicykli nepovozíte, no i tak tu môžete spraviť niekoľko rôznych okružných trás, vďaka ktorým spoznáte krásy, po Tatrách snáď najobľúbenejšieho, národného parku našej krajiny. Napríklad nami vybraná trasa vás prevedie okolo Stratenského kaňona, popri Palcmanskej Maši, až k záveru doliny Suchá Belá.



Slavošovský tunel

Začiatok/koniec: Slavošovce (spiatočná) Dĺžka: 9 km (+9 km) Náročnosť: ľahká

Jedna z najzaujímavejších cyklotrás na Slovensku. Prechádza totiž tzv. Gemerskými spojkami, železničnou trasou, ktorou nikdy neprešiel žiadny vlak. Po cyklotrase spájajúcej obce Slavošovce a Magnetizovce budete prechádzať 2,4 km dlhým Slavošovským tunelom. Na trase budete môcť obdivovať aj kratší Koprášsky tunel a Koprášsky viadukt.