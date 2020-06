10 unikátnych miest na východnom Slovensku, kde sa okúpeš zadarmo a uprostred prírody

Kúpanie či relax pri vode patrí počas letných mesiacov k najobľúbenejším aktivitám. Kde sa však dá na Slovensku okúpať a užiť si letné slnko bez toho, aby ste za jeden deň zaplatili desiatky eur?

V krajine predsa máme mnoho krásnych prírodných miest, kde zažijete rovnaké množstvo zábavy ako na kúpalisku. Akurát celkom zadarmo. Postupne vám predstavíme takéto miesta po celom Slovensku. S výberom začíname na východe krajiny v Košickom a Prešovskom kraji.

V súvislosti s priaznivou epidemiologickou situáciou Úrad verejného zdravotníctva opätovne povolil aj kúpanie na prírodných vodných plochách a otvorenie kúpalísk či akvaparkov. Na Slovensku máme na kúpanie v prírode množstvo možností, pri tejto príležitostí vám prinášame jeden z archívnych článkov. Nájdete v ňom niekoľko zaujímavých lokalít.

Beňatina

Jazero Beňatina je síce pomerne neznáma lokalita, no turistom a nadšencom prírodných krás má čo ponúknuť. Malé travertínové jazierko Beňatina je skutočný slovenský unikát. Kedysi sa tam nachádzal travertínový lom, no zaplavila ho spodná voda. Tá vytvorila nádherné tyrkysové jazierko, vďaka čomu ho mnohí volajú malé Chorvátsko, pretože svojou farbou pripomína známe Plitvické jazerá. Voda v jazere je síce studená, no veľmi čistá a na vlastné riziko sa v nej môžete pokojne okúpať. Viac o jazere Beňatina si môžete prečítať aj v našom staršom článku.

Zemplínska Šírava

Slovenské more. Miesto, kde v časoch socialistického leta chcel ísť takmer každý Slovák. Svoju najväčšiu slávu si vodná nádrž neďaleko Michaloviec už síce prežila, no i dnes má čo ponúknuť. Čo sa plochy týka, je Zemplínska Šírava najväčšou vodnou nádržou Slovenska. Slovenské more okrem kúpania a relaxu ponúka aj krásne prírodné okolie. Vihorlatské vrchy ponúkajú množstvo výletov a zaujímavých miest, ktoré by ste určite nemali počas svojej dovolenky vynechať.

Vinianske jazero

Komu by sa nepáčilo veľké Slovenské more a má radšej menšie vodné plochy, nemusí zúfať. Neďaleko Zemplínskej Šíravy sa totiž nachádza aj Vinianske jazero, ktoré je nazvané podľa obce Vinné. Ponúkne to, čo aj vodná nádrž, no v menšom. Pekné kúpanie, prírodné prostredie, menej stánkov, menej reštaurácií, menej ľudí a teda väčší pokoj. Ak hľadáte práve toto, Vinianske jazero je pre vás tou najlepšou voľbou.

Domaša

Vodná nádrž, ktorá sa „rozlieva“ hneď do dvoch okresov, a to Vranov nad Topľou a Stropkov, je často považovaná za miesto na kúpanie s najkrajšou scenériou na Slovensku. K atraktivite Domaše prispieva aj modrozelená voda, ktorá je však úplne čistá vďaka samočistiacemu systému vodnej nádrže. O kvalite a čistote vody svedčí aj výskyt 23 druhov rýb, ktoré Domaši kraľujú. Vodná nádrž patrí medzi najteplejšie v našej krajine a kolujú o nej chýry, že je tu najlepší nočný život zo všetkých prírodných kúpalísk na Slovensku.

Izra

Presuňme sa na juh východného Slovenska do obce Slanská Huta, odkiaľ je najjednoduchší prístup k nášmu ďalšiemu cieľu. Je ním jazero Izra, najväčšie jazero v Slanských vrchoch, ktoré je výnimočné najmä svojím krásnym prírodným prostredím. Okolité lesy sú tu plné lesných plodov, húb i liečivých rastlín. Pre tých, ktorých relax pri vode prestane po niekoľkých hodinách baviť, by sme radi spomenuli zaujímavú historickú lokalitu v okolí jazera. Navštíviť môžete vojenské bunkre z I. ČSR, ktorých úlohou bolo zastaviť možný postup maďarských vojsk na územie Československa. V okolí jazera sa dodnes zachovalo až 20 takýchto bunkrov.

Pod Bukovcom

Umelá vodná nádrž Pod Bukovcom má jednu obrovskú výhodu. Nachádza sa totiž len niečo cez 5 km od západnej časti Košíc. V obci Bukovec sa na riečke Ida nachádzajú hneď dve vodné nádrže. Tá väčšia, Bukovecká umelá nádrž, však slúži ako zásobáreň pitnej vody pre Košice a okolie, a preto je kúpanie v nej zakázané. Pod obcou sa však nachádza menšia nádrž Pod Bukovcom, zásobáreň vody pre U.S. Steel Košice, kde je už kúpanie a rekreácia povolená. O tom, že voda v nádrži je skutočne čistá, svedčí aj výskyt rakov, ktoré si na čistú vodu veľmi potrpia.

Sabinka

Zaujímavé miesta na kúpanie uprostred prírody nájdete aj na Spiši. Jedným z nich je jazero Sabinka v rekreačnej oblasti Zahura pri obci Spišské Vlachy. Možno si ešte spomeniete na nápis Zahurawood, napodobeniu slávneho nápisu Holywood, ktorý tu pred niekoľkými rokmi „nainštalovali“ dvaja umelci. Jazero je pomerne neznáme a väčšinou ho využívajú len miestni obyvatelia.

Úhorná

Na hornom toku potoka Smolník vznikla kvôli zásobovaniu banskej činnosti vodná nádrž Úhorná. Prírodné prostredie Volovských vrchov dodáva nádrži zaujímavú horskú atmosféru a možno práve preto sa často nazýva aj Smolnícke pleso. Ak vás táto lokalita uprostred lesov a hôr zaujala, vedzte, že počas plávania v nádrži máte pod sebou po celý čas 35 metrov dlhú banícku štôlňu.

Levočská priehrada

Ku koncu zoznamu sa ešte raz vrátime na Spiš. Asi 3 km smerom na sever od mesta Levoča sa totiž nachádza Levočská priehrada. Ponúka široké spektrum vodných športov, ale aj možnosť zahrať si plážový volejbal. Okrem toho v jej okolí môžete podniknúť množstvo cyklistických i peších túr. Levočská priehrada má jednu veľkú výhodou a tou sú trávnaté pláže, ktoré sú vhodné aj pre najmladších rekreantov.

Palcmanská Maša

Ak sa cez leto chystáte aj do jedného z najkrajších národných parkov Slovenska – Slovenského Raja, určite by ste nemali obísť ani príjemné a svieže osvieženie na Palcmanskej Maši. Vodná nádrž vznikla na rieke Hnilec kvôli regulácii vodného stavu rieky a potreby elektrárne v Dobšinej. Palcmanská Maša sa však stala aj centrom cestovného ruchu. Dnes sa tu môžete zadarmo osviežiť v údajne najchladnejšej vodnej nádrži v celej našej krajine.