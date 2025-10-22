Zabránili vzniku 49 miliónov trolích účtov: Europol rozbil gang zločincov, video ukazuje úspešný zásah

Ešte 10. októbra 2025 sa v Lotyšsku uskutočnila rozsiahla policajná operácia, ktorá viedla k zatknutiu piatich lotyšských občanov podozrivých z rozsiahlej kyberkriminality.
Počas zásahu, ktorý niesol krycí názov „SIMCARTEL“, policajti zadržali ďalších dvoch podozrivých, odstavili päť serverov a zabavili približne 1 200 zariadení typu SIM box spolu so 40 000 aktívnymi SIM kartami, ktoré slúžili k registrácii asi 49 miliónov trolích účtov, informuje Europol.
Išlo o kybernetické útoky
Vyšetrovanie, na ktorom spolupracovali experti z Rakúska, Estónska a Lotyšska v úzkej súčinnosti s Europolom a Eurojustom, odhalilo, že zločinecká skupina stála za viac ako 1 700 prípadmi kybernetických podvodov v Rakúsku a 1 500 v Lotyšsku. Celkové finančné škody sa vyšplhali na niekoľko miliónov eur.
Len v Rakúsku predstavujú straty približne 4,5 milióna eur, zatiaľ čo v Lotyšsku dosiahli asi 420 000 eur. Podľa vyšetrovateľov bola infraštruktúra skupiny využívaná na organizovanie rozsiahlych podvodov a neoprávnených finančných transakcií voči tisícom obetí po celej Európe. Operácia „SIMCARTEL“ je považovaná za jeden z najvýznamnejších zásahov proti kybernetickému zločinu v regióne za posledné roky.
