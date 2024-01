Za zneužívanie svojich dcér dostal Košičan štyri roky: Možno raz pochopíte moje srandovanie, odkázal im v liste

Minulý rok v lete začala polícia trestné stíhanie pre podozrenie zo spáchania zložinu sexuálneho zneužívania. 37-ročný muž z Košíc čelil obvineniu pre dva samostatné skutky. Pôvodne mu za zneužívanie svojich dvoch dcér hrozilo 12 rokov. Napokon dostal štyri.

Zneužíval svoje dcéry

Ako informoval košický denník Korzár, muž čelil obvineniu pre dva samostatné skutky. Jedného z nich sa dopúšťal na svojej vtedy štvorročnej dcére v období od marca alebo apríla 2022 doma na sídlisku Nad jazerom. Druhýkrát minulý rok v júni, keď mala päť rokov v nebytových priestoroch sídliska Terasa.

Druhý skutok spáchal na druhej dcére, od apríla 2018 do apríla 2020. Dievčatko bolo vo veku tri až päť rokov.

Sudca obžalovaného uznal vinným, pri výbere trestu mimoriadne siahol pod dolnú hranicu sadzby. Muža poslal do ústavu s minimálnym stupňom stráženia na štyri roky. K tomu mu nariadil ochranné sexuologické liečenie ústavnou formou.

„Podľa znaleckého posudku obžalovaný konal v stave zmenšenej príčetnosti, ktorá však neznižuje jeho trestnú zodpovednosť,“ uviedol sudca napriek tomu, že mu pôvodne, v prípade uznania viny, hrozilo 7 až 12 rokov. Prokurátor sa proti rozsudku odvolal.

Priznal sa k činu

Obvinený priznal a oľutoval sexuálne zneužitie jednej z dcér. Zároveň dodal, že si uvedomil, že má vážny problém. Napriek tomu odbornú pomoc nevyhľadal. Druhý bod obžaloby, a teda zneužívanie druhej dcéry, poprel.

V prípravnom konaní bolo vypočutých niekoľko svedkov, medzi nimi aj matka dievčat. Tá opísala, že sa minulý rok v lete dozvedela, čo obžalovaný ich dcéram robil. Povedala, že v minulosti už mala na takéto jeho konanie podozrenie a manžela sa na to opýtala. Ten to v tom čase poprel s tvrdením, že by nikdy niečo také neurobil a že sa mu to hnusí.

Avšak keď sa jeho konanie prevalilo, napísala mu sms-ku, v ktorej mu povedala, že ho už nikdy nechce vidieť. Muž sa priznal, že skutky vykonal a prosil o odpustenie. Svojej manželke aj dcéram napísal listy.

V listoch dcéram odkázal, že prežili pekné spoločné chvíle a že možno raz pochopia jeho srandovanie a odpustia mu.

Výsluch oboch dievčatiek bol zaznamenaný na kameru. Napriek tomu, že psychologička uviedla, že sa jej javí ako nepravdepodobné, že by si maloletá osoba mohla opisované udalosti vymyslieť, dodala, že deti žili v harmonickom prostredí a zážitky im nespôsobovali bolesť či iné negatívne vplyvy.

Pripustila narušenie citového vzťahu k otcovi a nevylúčila ani, že sa v budúcnosti môžu vyskytnúť negatívne následky na psychike a vývine.