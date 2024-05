Za noc dáte 3 eurá, pivo kúpite za 1,70: Tu si užijete najlacnejšiu dovolenku v Európe a možno vám sem ani nenapadlo ísť

Leto sa blíži a ak študujete, pravdepodobne sa už neviete dočkať toho, kedy budete mať za sebou všetky skúšky či uzavreté známky a budete si môcť užívať leto. Problémom však môžu byť peniaze, ktorých majú študenti veľakrát nedostatok. To ale nemení nič na tom, že ak vás láka cestovanie, za zážitkami sa dá vyraziť aj nízkonákladovo.

Magazín Time Out priniesol s odvolaním sa na štúdiu UNiDAYS rebríček desiatich najlepších miest v Európe, ktoré sú ako stvorené na cestovanie pre študentov. A zaujímavé je, že sa v ňom objavilo aj Slovákmi milované Chorvátsko, či dokonca susedná Praha.

Treba dodať, že je zostavený napríklad na základe cien hostelov alebo ceny piva, či nákladov na jedlo. Takže bežných vecí, ktoré študenti potrebujú alebo vyhľadávajú počas svojich cestovateľských tripov.

Toto je 10 najlepších miest na cestovanie po Európe pre študentov Tbilisi, Gruzínsko Lisabon, Portugalsko Jerevan, Arménsko Praha, Česko Reykjavík, Island Istanbul, Turecko Madrid, Španielsko Belehrad, Srbsko Vilnius, Litva Záhreb, Chorvátsko

Len 3-4 eurá na noc

Prvé miesto obsadilo Gruzínsko a jeho hlavné mesto Tbilisi. Pozreli sme sa, či sa tu dá nájsť skutočne lacné ubytovanie v hosteloch. Hľadali sme na známom ubytovacom portáli najlacnejší hostel na prvú augustovú noc pre jednu osobu. Čakali sme, že to bude lacné, ale keď na nás vyskočila ponuka lôžka v desaťlôžkovej zmiešanej zdieľanej izbe len za 3 eurá, zostali sme v poriadnom šoku, keďže sme nič lacnejšie ešte nevideli. Treba však dodať, že toto miesto má slabé hodnotenia, navyše len od dvoch ubytovaných osôb, takže aj to môže byť pre niekoho rozhodujúcim faktorom, či sem ísť alebo nie.

Za 4 eurá na noc však majú ľudia na výber z celej kopy možností, dokonca aj ubytovaní s dobrými hodnoteniami.

Upozorňujeme však, že predtým, ako si nejaké ubytovanie zarezervujete, skontrolujte si jeho recenzie a prípadne si ho overte cez viacero strán, aby na vás po príchode nečakalo nepríjemné prekvapenie.

Portál Numbeo uvádza, že priemerná cena veľkého domáceho pivka v Tbilisi je 1,74 eura. Keď si to porovnáme napríklad s takou Bratislavou, nie je to vôbec zlé.

Lacno sa to dá aj vo vyhľadávaných destináciách Slovákov

Na štvrtom mieste rebríčka sa ocitla Praha a čo je zaujímavé, uzavrel ho chorvátsky Záhreb.

Čo sa týka týchto dvoch miest, v rovnakom termíne sme v Prahe našli najlacnejšie napríklad lôžko v 8-lôžkovej zdieľanej izbe za 16 eur a v Záhrebe lôžko v spoločnej izbe od 23 eur.

Samozrejme, výlet do Prahy alebo do Záhrebu vás môže vyjsť aj poriadne draho, platí tu však, že ak chcete, nemusí to tak byť a ak máte nižší rozpočet, viete si tu aj tak naplánovať dovolenku, pretože tieto miesta prinášajú bohaté možnosti.