Za bežné priestupky mastná pokuta a väzenie. Porušovať nariadenia v Yellowstonskom parku sa neoplatí

Ak ideme do prírody, mali by sme sa vždy správať ohľaduplne a dodržiavať či rešpektovať všetky pravidlá. Avšak ak ich z nejakého dôvodu porušíme, musíme si byť vedomí trestu. Na Slovensku zvyčajne za bežné priestupky neočakávame, že skončíme vo väzení. Ale ak porušíte nariadenie v americkom národnom parku Yellowstone, môže to mať veľmi nepríjemné následky.

7 dní väzenia a pokuta

O tom sa na vlastnej koži presvedčili aj títo ľudia, ktorých, okrem iných, spomína vyhlásenie americkej prokuratúry za štát Wyoming. Problémom bol napríklad priestupok 44-ročnej Angely Flahertyovej zo Seattlu zo štátu Washington. Tá porušila nariadenie 36 CFR 7.13(j), ktoré vyžaduje, aby návštevníci neopúšťali cesty či chodníky. Avšak Flahertyová ho opustila pri azda najznámejšom gejzíre Old Faithful a priblížila sa k nemu na približne tri metre. Tento priestupok bol zdokumentovaný na video iným návštevníkom.

Ako pripomína IFL Science, žena riskovala, že ak by gejzír práve v tom momente vytryskol, mohla by mať vážny problém, keďže v takom prípade vyvrhne vodu až o teplote 76 stupňov Celzia, a to až do výšky 55 metrov s objemom až do 32-tisíc litrov. Problémom je, že erupcie sú nepravidelné a interval sa medzi mini pohybuje medzi 50 až 127 minút, pričom samotná erupcia trvá do 5 minút.

Prokurátor preto Flahertyovú potrestal pokutou 40 dolárov za súdne trovy, ale tiež 7-dňovým trestom odňatia slobody.

Ešte tvrdší trest

Ďalším opisovaným prípadom je 25-ročný Yiyang Shen z mesta Doraville v americkom štáte Georgia. Ten zišiel z vymedzenej cesty a zaparkoval auto v termálnej oblasti v Yellowstone, kde sa potom prechádzal mimo vyznačených chodníkov. Pri tomto bol prichytený a bol obvinený z poškodzovania parku a pohybu mimo vyznačené cesty a chodníky.

V tomto prípade bol trest ešte tvrdší a Shen musí zaplatiť 1050 dolárov za súdne trovy, odsedieť si 7 dní vo väzení a znášať 5 rokov dlhú skúšobnú dobu, ktorá zahŕňa zákaz vstupu do národného parku Yellowstone.

Tieto tresty sa môžu síce javiť ako tvrdé, ale sú zavedené z dobrých dôvodov. Jedným je ochrana samotných návštevníkov, ako aj v prípade Flahertyovej, ktorá teoreticky riskovala svoj život, a druhým, ako v prípade Shena, je ochrana samotného ekosystému parku a jeho zachovanie pre budúce generácie.