Ak ste v detstve vyzerali takto, pravdepodobne budete žiť kratšie: Šokujúce odhalenie vedcov o dlhovekosti

Otázka, čo najviac ovplyvňuje dĺžku ľudského života, patrí k tým, na ktoré sa veda snaží odpovedať už desaťročia. Nový výskum prináša komplexný pohľad na to, ako rôzne faktory formujú naše zdravie a starnutie. Výsledky prekvapili aj samotných odborníkov.

Mnohí ľudia si myslia, že dĺžka života je do značnej miery predurčená geneticky. Nová rozsiahla štúdia však túto predstavu výrazne spochybňuje, ako píše web Sciencealert.

Vedci analyzovali údaje takmer 500-tisíc ľudí, pričom skúmali ich genetiku, zdravotný stav, životný štýl a dokonca aj biologické starnutie na molekulárnej úrovni. Ich cieľ bol veľmi ambiciózny, chceli zistiť, čo má väčší vplyv na dlhovekosť, či sú to gény, alebo každodenné rozhodnutia.

Výsledky sú jednoznačné

Zatiaľ čo genetika ovplyvňuje dĺžku života iba minimálne — menej než 2 %, životný štýl a sociálne podmienky sa podieľajú až na 17 %. Zvyšok pripadá na faktory ako vek a pohlavie. Znamená to, že to, ako žijete — či fajčíte, cvičíte, aký je váš sociálny a ekonomický stav, hrá oveľa významnejšiu rolu, než to, čo ste zdedili po rodičoch.

Vedci išli ešte ďalej. Pomocou moderného „proteomického profilovania“ určili tzv. biologický vek, teda skutočný stav organizmu bez ohľadu na počet rokov. Ukázalo sa, že životné návyky ako fajčenie, nedostatok pohybu či nízky finančný príjem urýchľujú biologické starnutie viac než akákoľvek genetická predispozícia.

Ak ste v detstve vyzerali takto, pravdepodobne budete žiť kratšie

Medzi zaujímavé zistenia patrí aj to, že vyšší vzrast a vyššia telesná hmotnosť v detstve sú spojené so skrátenou dĺžkou života. Prekvapivo sa však nepotvrdil výrazný vplyv stravy na biologické starnutie, čo ide proti množstvu predchádzajúcich výskumov.

Vedci však upozorňujú, že tento výsledok mohol vzniknúť v dôsledku obmedzenej kvality dát alebo príliš zjednodušeného spôsobu merania. Neznamená to teda, že pravidelná konzumácia pizze päťkrát do týždňa je v poriadku. Stravovanie naďalej zohráva dôležitú úlohu pri ovplyvňovaní zdravia, aj keď ho táto konkrétna analýza nedokázala plne zachytiť.

Hoci niektoré faktory, ako detstvo či ekonomickú situáciu, viete mať len čiastočne pod kontrolou, množstvo iných aspektov sa dá ovplyvniť, ako napríklad pohyb, duševná pohoda, zdravý životný štýl a zdravé prostredie.