Muž natočil video na Antarktíde o polnoci: Virálny záber vás šokuje, takto to tam práve vyzerá

Matty Jordan pravidelne pridáva na svoj profil na sociálnej sieti TikTok videá zo svojho života. A pretože je jeho aktuálnym domovom izolovaná Antarktída, aj obyčajné video z jeho terasy dokáže prilákať milióny sledovateľov.

Ako prezradil v rozhovore pre ABC News, Jordan sa na Antarktídu dostal popri práci pre Scott Base, jedinú výskumnú stanicu Nového Zélandu. Základňa býva v zime obsadená len 17-členným tímom.

Črepiny života na Antarktíde

Na sociálne siete začal prispievať preto, aby jeho rodina videla, čo práve robí. Na svoje profily pridáva zábery aktuálneho počasia, astronomické zábery, rovnako ako drobné črepiny svojho života na najizolovanejšom kontinente na svete.

V jedom zo svojich videí napríklad ukazuje, ako vyzerá pokus o naliatie nápoja z plechovky v extrémne nízkych teplotách. „Dnes máme na Antarkíde mínus 57 stupňov. Pokúsil som sa naliať si pohár koly. Veľmi mi to nevyšlo,“ ukazuje s humorom zmrazenú tekutinu.

Takto to u nás vyzerá o polnoci, ukazuje Jordan

Nedávno sa však stalo virálnym jedno z jeho videí, na ktorom Jordan ukázal, ako to vyzerá na odľahlom mieste okolo dvanástej hodiny večer. Na videu z 10. novembra ukáže priedomie miesta, na ktorom aktuálne 24 hodín denne svieti slnečné svetlo.

„Ďalší západ slnka máme vo februári,“ napísal Jordan. „Slnko sa tu len točí po oblohe.“

Jeho video rýchlo zvirálnelo a aktuálne sa teší viac ako 6,6 miliónom pozretí. Ľudia sú z pohľadu na jasný deň šokovaní. „Z tohto by mi preskočilo,“ odpovedá jeden z komentujúcich. „Z 24-hodinového svetla by som bola viac v depresii, než z 24-hodinovej tmy,“ súhlasí ďalší komentár.

Našli sa však aj takí, ktorí by si deň bez tmy vychutnali. „Slnko svietiace 24/7 by bolo pre mňa ako raj na zemi,“ opisuje ďalšia komentujúca. „Nebudem vám klamať, s takým množstvom slnečného svetla by sa mi možno aj podarilo byť produktívny.“