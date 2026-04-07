Za 1700 eur si kúpil problém: Polícia odhalila vodiča, ktorý roky jazdil s falošným preukazom

Foto: Facebook/Polícia SR - Banskobystrický kraj﻿

Nina Malovcová
TASR
Bežná kontrola odhalila podvod.

Policajná hliadka z Lučenca pri bežnej kontrole zastavila 32-ročného vodiča, ktorý jazdil takmer tri roky s falošným vodičským preukazom. V súvislosti s prípadom začala trestné stíhanie. Na sociálnej sieti o tom informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici.

Vodiča z Lučenca zastavila policajná hliadka v piatok (3. 4.) dopoludnia, policajti ho vyzvali, aby predložil doklady od vozidla, občiansky a vodičský preukaz. Pri kontrole dokladov si policajti všimli, že vodičský preukaz síce vyzerá ako pravý, no chýbajú mu niektoré predpísané bezpečnostné prvky.

Lustrácia odhalila skutočný stav

„Policajti preto pristúpili k lustrácii cez stálu službu, ktorá odhalila skutočný stav veci. Vodič má odobraté vodičské oprávnenie, keďže sa po uplynutí zákazu činnosti nedostavil na preskúšanie,“ priblížila polícia.

Vodič sa následne policajtom priznal, že vodičský preukaz si dal vyrobiť v Holandsku za 1700 eur. Polícia v súvislosti s prípadom začala trestné stíhanie za prečin pozmeňovania a falšovania verejnej listiny.

Celá jedna civilizácia dnes zomrie, tvrdí Trump. Má sa udiať najdôležitejší moment v histórii sveta

Odporúčané články
Učiteľ hypnotizoval študentov, traja z nich zomreli: Z bizarného prípadu budete mať zimomriavky
Učiteľ hypnotizoval študentov, traja z nich zomreli: Z bizarného prípadu budete mať zimomriavky
Sara skúsila sezónnu prácu na Novom Zélande. Plat bol v čistom 1500 eur, už by som to ale nerobila
Slováci a Česi v zahraničí
Sara skúsila sezónnu prácu na Novom Zélande. Plat bol v čistom 1500 eur, už by som to ale nerobila
Tomáš robí technika na letisku vo Viedni. Lekár röntgenovým žiarením spôsoboval hnisavé vredy aj smrť
Tomáš robí technika na letisku vo Viedni. Lekár röntgenovým žiarením spôsoboval hnisavé vredy aj smrť
Pokúsila som sa o niečo, čo nezvládne žiaden Slovák: Skúsila som sa mesiac nesťažovať
Pokúsila som sa o niečo, čo nezvládne žiaden Slovák: Skúsila som sa mesiac nesťažovať
Keď mal 8 rokov, fajčil s otcom marihuanu. Než sa z neho stal Iron Man, bol Robert Downey Jr. narkoman a sedel vo väzení
Keď mal 8 rokov, fajčil s otcom marihuanu. Než sa z neho stal Iron Man, bol Robert Downey Jr. narkoman a sedel vo väzení
Jiří je jedným z prvých AI umelcov na svete: Generované filmy čoskoro dorazia aj do slovenských kín
Umelá inteligencia
Jiří je jedným z prvých AI umelcov na svete: Generované filmy čoskoro dorazia aj do slovenských kín
Klincami preťali zápästia, odrezali jazyk, lámali nohy: Ukrižovanie je najbolestivejšia smrť, zabilo aj Ježiša Krista
Klincami preťali zápästia, odrezali jazyk, lámali nohy: Ukrižovanie je najbolestivejšia smrť, zabilo aj Ježiša Krista
Tyrkysová voda a piesočnaté pláže. Navštívili sme slovenské jazero, prirovnávajú ho k chorvátskym Plitviciam
Tip na výlet
Tyrkysová voda a piesočnaté pláže. Navštívili sme slovenské jazero, prirovnávajú ho k chorvátskym Plitviciam
Vypálil do neho 4 strely, jedna trafila črevá. Atentát na pápeža Jána Pavla II. zasiahol celý svet
Vypálil do neho 4 strely, jedna trafila črevá. Atentát na pápeža Jána Pavla II. zasiahol celý svet
Veľkonočný nákup môže byť lacnejší: Porovnali sme ceny v obchodoch, tento tip nám ušetril viac než 10 eur
Veľkonočný nákup môže byť lacnejší: Porovnali sme ceny v obchodoch, tento tip nám ušetril viac než 10 eur
Boli sme v poslednej reštaurácii z Na nože: Odchádzali sme po 31 minútach, Novákovo jedlo za 16,90 očarilo
Na nože
Boli sme v poslednej reštaurácii z Na nože: Odchádzali sme po 31 minútach, Novákovo jedlo za 16,90 očarilo
Tomáš robí technika na letisku vo Viedni: Lietadlo môže lietať s pokazeným komponentom, nový personál berie 2-tisíc eur
Tomáš robí technika na letisku vo Viedni: Lietadlo môže lietať s pokazeným komponentom, nový personál berie 2-tisíc eur

