Z tohto letiska neodletíte: Veľký štrajk zrušil lety, dotkne sa to aj tých, čo mieria na Slovensko

Foto: TASR/ AP Photo- Michael Probst

Lucia Mužlová
TASR
Stovky letov zrušili

Na medzinárodnom letisku v nemeckej metropole Berlín sa v stredu úplne zastavila osobná doprava. Došlo k tomu pre štrajk odborového zväzu Verdi, ktorý súvisí s platovým ohodnotením zamestnancov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.

Celodenný štrajk sa začal v skorých ranných hodinách a ovplyvní približne 445 príletov a odletov a celkovo asi 57 000 pasažierov. Týka sa to aj letu do Bratislavy. Niektoré lety boli vopred zrušené a cestujúci dostali odporúčanie, aby kontaktovali svoje letecké spoločnosti a informovali sa o alternatívnych spôsoboch prepravy či presune dátumu cesty.

Žiadajú zvýšenie platov

Verdi, jeden z najväčších európskych odborových zväzov, rokuje o platových podmienkach zamestnancov so spoločnosťou Flughafen Berlin Brandenburg (FBB), ktorá prevádzkuje letisko Berlín-Brandenburg. Žiada zvýšenie platov o šesť percent alebo aspoň o 250 eur pre 2000 osôb v rámci novej kolektívnej zmluvy, ktorá by platila rok. Zároveň presadzuje deň voľna navyše pre zamestnancov.

Zástupcovia zamestnávateľov predstavili minulý týždeň počiatočnú ponuku, ktorá by podľa odborového zväzu znamenala priemerné zvýšenie platu o jedno percento ročne až do roku 2028. „To nie je seriózna ponuka, ale provokácia,“ uviedol vo vyhlásení hlavný vyjednávač odborového zväzu Holger Roessler.

Generálna riaditeľka spoločnosti FBB Aletta von Massenbachová označila štrajk za „neprimeraný, najmä v situácii, ktorá je už aj tak veľmi napätá vzhľadom na vojnu v Iráne“.

Ďalšie rokovania sú naplánované na 25. marca a von Massenbachová vo svojom vyhlásení vyjadrila presvedčenie, že sa počas nich dosiahne dohoda.

Sean Penn dostal „ukrajinského Oscara“: Je vyrobený z vagóna, toho skutočného si neprevzal

