Sean Penn dostal „ukrajinského Oscara“: Je vyrobený z vagóna, toho skutočného si neprevzal

Foto: X - @ZelenskyyUa/Profimedia

Roland Brožkovič
TASR
Americký herec Sean Penn, ktorý sa v nedeľu nezúčastnil na slávnostnom odovzdávaní cien americkej filmovej akadémie, lebo dal prednosť súkromnej návšteve Ukrajiny, dostal „ukrajinského Oscara“ vyrobeného z kusu vagóna poškodeného útokom ruskej armády.

Ako informoval web denníka Le Monde, túto cenu Pennovi udelila ukrajinská železničná spoločnosť Ukrzaliznycia (UZ), píše TASR. Penn ju získal za podporu Ukrajiny a jej národa, ale aj za to, že „sa rozhodol byť tu s nami.“ Táto návšteva na Ukrajine totiž nie je hercovou prvou.

Sošku označil za poklad

Videopríspevok na sieti Instagram zachytáva, ako si Penn preberá ocenenie UZ v podobe tenkej kovovej platne v tvare známych oscarových sošiek. Za ocenenie sa poďakoval a dar označil za „poklad“.

Ako je známe, Penn v roku 2022 daroval jedného zo svojich dvoch Oscarov ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému. Uviedol vtedy, že ide o symbol podpory vo vojne rozpútanej Ruskom. Oscar má zostať na Ukrajine až do víťazstva, potom si ho Penn údajne vezme späť.

Tento americký herec a režisér si mal v nedeľu v Los Angeles prebrať tretie ocenenie americkej Akadémie filmových umení a vied, tentoraz za najlepšie stvárnenie vedľajšej úlohy, a to vo filme Jedna bitka za druhou. Na galavečere sa však nezúčastnil.

Sean Penn sa v roku 2023 podieľal na režírovaní dokumentárneho filmu o Zelenskom, portréte o jeho premene z komika na vojenského vodcu po tom, čo Rusko v roku 2022 začalo svoju inváziu. Penn i Zelenskyj sa prostredníctvom rozhovorov k filmu stali blízkymi priateľmi, píše AFP. V roku 2025 Penn a rocková hviezda Bono na filmovom festivale v Cannes vyzývali Západ, aby stál pri Ukrajine a pózovali na červenom koberci s ukrajinskými vojakmi.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Veľké testovanie deviatakov je tu: Žiakov čakajú dva náročné dni. Prinesú aj zmeny v tom,…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac