Krádež ako z filmu: Z múzea ukradli 6 kilogramov zlatých nugetov za 600-tisíc eur. Zlodejom stačili dva nástroje

Foto: Unsplash

TASR
Matej Mensatoris
Z prírodovedného múzea v Paríži ukradli zlaté nugety v hodnote 600-tisíc eur.

Neznámi páchatelia sa v noci na utorok vlámali do Národného prírodovedného múzea v Paríži a ukradli odtiaľ šesť kilogramov zlatých nugetov v hodnote 600 000 eur. Informovala o tom v stredu agentúra AFP, píše TASR.

Zistila to upratovačka

Vlámanie bolo odhalené v utorok ráno upratovačkou, ktorá si všimla, že vo vitrínach v mineralogickej expozícii múzea chýbajú exponáty. Páchatelia pri vlámaní použili uhlovú brúsku a horák. Použité nástroje sa našli na mieste činu.

Nemenovaný policajný zdroj pre denník Le Parisien doplnil, že alarm a monitorovacie systémy múzea boli v júli deaktivované kybernetickým útokom. Podľa zdroja si zlodeji zrejme boli vedomí tejto zraniteľnosti objektu.

Podľa vedenia múzea odcudzili nugety prírodného zlata v hodnote asi 600 000 eur, ktoré však majú ako súčasť kultúrneho dedičstva nevyčísliteľnú hodnotu. AFP objasnila, že prírodné zlato je kovová zliatina obsahujúca zlato a striebro v ich prirodzenej, nerafinovanej forme.

Ilustračné foto: Unsplash

Prírodovedné múzeum vo svojom vyhlásení upozornilo, že v posledných mesiacoch sa terčom krádeží vo Francúzsku stalo niekoľko múzeí. Bližšie ich síce nespomenulo, ale AFP pripomenula nedávnu krádež v múzeu Adriena Dubouchého v Limoges v strednom Francúzsku, kde zlodeji začiatkom septembra ukradli dva taniere a vázu z čínskeho porcelánu v odhadovanej cene 6,5 ​​milióna eur.

Vlani v novembri zasa štyria muži so sekerami a bejzbalovými pálkami za bieleho dňa rozbili vitríny v múzeu Cognacq-Jay v Paríži a utiekli s niekoľkými dielami z 18. storočia. Nasledujúci deň boli počas ozbrojenej lúpeže v múzeu v departemente Saône-et-Loire v strednom Francúzsku ukradnuté šperky v hodnote niekoľkých miliónov eur.

