Zamestnávateľom dochádza trpezlivosť: Kvalifikovaných ľudí je málo a mnohí neprídu ani v prvý deň do práce

Foto: Pexels

Tomáš Mako
TASR
Firmy na Slovensku majú čoraz ťažšiu možnosť nájsť kvalitných zamestnancov.

Priemerný vek zamestnancov sa v súčasnosti vo firmách pohybuje medzi 30 až 35 rokov. V spoločnostiach je stále viditeľný mix generácií, mladší pracovníci prinášajú technologické novinky a ochotu automatizovať procesy a tí starší zase prispievajú skúsenosťami. Firmy na Slovensku majú však problém nájsť kvalitných zamestnancov.

Zhodnotili to odborníci na stretnutí ISA Business Pulse v Bratislave.

„Nájsť kvalitného pracovníka je dnes oveľa ťažšie ako kedysi. Dokonca, nestačí daného človeka len získať, potrebujete si byť istý, že v deň, keď má po prvý raz nastúpiť do práce, aj skutočne príde,“ upozornil Andrej Kubiš zo spoločnosti Bavaris Facility Services.

Silná konkurencia, automatizácia aj umelá inteligencia

Spoločnosti aktuálne podľa odborníkov zápasia s vysokou konkurenciou, veľkým podielom lokálnych a nadnárodných firiem či rôznorodosťou pracovných pozícií, a tým sa im ťažšie hľadajú aj kvalitní pracovníci.

Na trh práce vstupuje aj automatizácia, ktorá bola podľa odborníkov doteraz doménou priemyslu, no postupne od výrobných pozícií prechádza aj na kancelárske miesta, čo tiež mení požiadavky na zamestnancov.

Medzi hlavné benefity automatizácie patrí rýchlosť, zníženie chybovosti, ale aj stabilita procesov najmä pri fluktuácii pracovníkov. Spoločnosti a zamestnanci sa tak musia prispôsobiť novým technologickým zmenám.

Odborníci zdôraznili, že digitálna transformácia je nevyhnutná na dlhodobé prežitie podniku. Ak je totiž táto transformácia dobre naplánovaná a realizovaná, tak môže firmám priniesť dvojciferné zisky a výrazné zníženie nákladov.

Foto: Pexels

Rovnako zavádzanie umelej inteligencie do procesov firmy dokáže usporiť čas, ktorý následne môže spoločnosť využiť na jej lepší rast alebo sa zamerať na iné ciele. Mnohé podniky však stále nové technologické trendy ešte nevyužívajú.

Na podporu digitalizácie a inovácií pritom môžu využiť podľa odborníkov aj granty a dotácie, ktoré sú dostupné pre široké spektrum firiem, vrátane veľkých spoločností.

Predseda predstavenstva spoločnosti Eosnebotra Michal Hort spresnil, že okrem klasických eurofondov je k dispozícii aj plán obnovy, modernizačný fond, nórsky a švajčiarsky finančný mechanizmus či vybrané bruselské finančné mechanizmy, kde je pre firmy na sedemročné obdobie k dispozícii približne 30 miliárd eur.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Boli sme na výstave Bang! Bang?! v SNG, sklamala nás: Fotografovať nám zakázali, zastavil sa…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Boli sme na výstave Bang! Bang?! v SNG, sklamala nás: Fotografovať nám zakázali, zastavil sa pri nás aj riaditeľ KrálikBoli sme na výstave Bang! Bang?! v SNG, sklamala nás: Fotografovať nám zakázali, zastavil sa pri nás aj riaditeľ Králik
Dcéru doviedol k šialenstvu a tvrdil, že každý chce sex so svojou matkou. Sigmund Freud zmenil svet psychológieDcéru doviedol k šialenstvu a tvrdil, že každý chce sex so svojou matkou. Sigmund Freud zmenil svet psychológie
Holanďan Luke rád navštevuje Slovensko: Zlé miesto tu nenájdete, je tu bezpečnejšie ako inde, no inflácia krajine uškodilaHolanďan Luke rád navštevuje Slovensko: Zlé miesto tu nenájdete, je tu bezpečnejšie ako inde, no inflácia krajine uškodila
Jedlo stálo 30,50 € a naozaj stojí za to: Boli sme v podniku z novej epizódy Na nože. 1 vec nás veľmi sklamalaJedlo stálo 30,50 € a naozaj stojí za to: Boli sme v podniku z novej epizódy Na nože. 1 vec nás veľmi sklamala
Ruský kanibal Alexander znásilnil dievčatá, mali sa navzájom rozštvrtiť. Jeho mama varila a jedla ich mäsoRuský kanibal Alexander znásilnil dievčatá, mali sa navzájom rozštvrtiť. Jeho mama varila a jedla ich mäso
Jozef žil v Škótsku: Mesačný plat je tu okolo 3-tisíc eur. Život je drahší ako na Slovensku. Toto u nás funguje lepšieJozef žil v Škótsku: Mesačný plat je tu okolo 3-tisíc eur. Život je drahší ako na Slovensku. Toto u nás funguje lepšie
Má už 31 rokov a nevšimli sme si ich: Prekvapí vás, aké očividné chyby v sitkome Priatelia urobili tvorcoviaMá už 31 rokov a nevšimli sme si ich: Prekvapí vás, aké očividné chyby v sitkome Priatelia urobili tvorcovia
Slovenskom sa šíri nebezpečné ochorenie: Čo robiť, keď sa nakazím a musím potom ostať v karanténe? Pozrite si prehľadSlovenskom sa šíri nebezpečné ochorenie: Čo robiť, keď sa nakazím a musím potom ostať v karanténe? Pozrite si prehľad
Je veľká ako dve futbalové ihriská a hýri prepychom: Najväčšia jachta na svete je plná záhad, jej hodnota vás šokujeJe veľká ako dve futbalové ihriská a hýri prepychom: Najväčšia jachta na svete je plná záhad, jej hodnota vás šokuje
Čo je to generálny štrajk, budeme musieť ísť do práce? Pozrite si, čo by sa mohlo diať 17. novembra (otázky a odpovede)Čo je to generálny štrajk, budeme musieť ísť do práce? Pozrite si, čo by sa mohlo diať 17. novembra (otázky a odpovede)
Spala som v hosteli za 15 eur: Po stenách lozili červy, zo zápachu záchoda mi bolo nevoľno. Našla som niečo strašnéSpala som v hosteli za 15 eur: Po stenách lozili červy, zo zápachu záchoda mi bolo nevoľno. Našla som niečo strašné
Anna zarába mesačne desiatky tisíc, na OnlyFans ukáže za 26 eur prsia. Weisenbacher hovorí o genocíde v GazeAnna zarába mesačne desiatky tisíc, na OnlyFans ukáže za 26 eur prsia. Weisenbacher hovorí o genocíde v Gaze

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac