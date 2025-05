Vyrovnať sa so starnutím pre ňu nebolo ľahké. Daniela Peštová našla spôsob, ako sa udržať vo forme, zvládne to každý

Starnutie neznamená koniec krásy ani vitality. Daniela Peštová ukazuje, že aj po päťdesiatke sa dá cítiť skvelo – fyzicky aj psychicky.

Hoci roky pôsobila v modelingu, spokojnosť so svojím telom našla až neskôr, a to vďaka materstvu, skúsenostiam a prijatiu prirodzených zmien. Na Instagrame priznala, že si úctu k vlastnému telu vybudovala až potom, keď si uvedomila, čo všetko zvládlo. Kedysi sa sústredila na svoje nedostatky, dnes však vníma najmä jeho silu a hodnotu.

Zmena postoja k vlastnému telu prichádza časom

Peštová priznáva, že pre ňu starnutie nebolo vždy jednoduché, najmä ak porovnávala svoje telo s tým, ako vyzeralo kedysi. Stratila pevnosť pokožky, plnosť v dekolte či vyrysované brušné svaly, no napriek tomu chce byť týmto zmenám otvorená. Sama hovorí: „Vyrovnať sa so zmenami spôsobenými starnutím nie je jednoduché. Preč sú pevné brušné svaly, plné prsia a pevná pokožka. Napriek tomu sa učím prijímať to všetko s otvorenou náručou a hlavne s otvorenou mysľou.“

Otvorene hovorí o tom, že si pozitívny vzťah k vlastnému telu musela budovať. V mladosti sa často sústredila na veci, ktoré sa jej na sebe nepáčili, no časom pochopila, že kľúč k spokojnosti leží v nastavení mysle. „Cítiť sa dobre vo svojom tele – veľa sa o tom teraz hovorí. Ale čo to vlastne znamená a ako sa k tomu dopracovať? Pre mňa je to najmä o hlave.“

Starnutie dnes vníma ako výsadu, nie ako hrozbu. „Ako sa hovorí, starnutie nie je pre slabé povahy, ale nie každý má to šťastie, že sa ho dožije. A preto som sa rozhodla pozerať naň ako na požehnanie.“ Takýto prístup jej podľa vlastných slov umožňuje byť k sebe láskavejšia a spokojnejšia než kedykoľvek predtým.

Viac pohybu a menej sladkostí