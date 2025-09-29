Výroba stojí už 5 týždňov, škody rátajú v miliónoch: Zamestnanci niektorých oddelení v Jaguar Land Rover sa vrátia do práce

Automobilka Jaguar Land Rover (JLR) je pripravená na spustenie niektorých častí svojej výroby, ktorú na začiatku septembra ochromil kybernetický útok na globálnu digitálnu infraštruktúru koncernu.
Koncom uplynulého týždňa automobilka informovala o postupnom obnovovaní IT systémov spoločnosti a podarilo sa jej spustiť časť kľúčových procesov, k postupnej prevádzke sa vrátil globálny logistický centrálny sklad náhradných dielov pre distribučné maloobchodné centrá po celom svete a do prevádzky bol opätovne uvedený aj finančný systém používaný na spracovanie veľkoobchodného predaja vozidiel. Informovala agentúra SITA.
„Dnes, teda v pondelok 29. septembra, sme informovali kolegov, predajcov a dodávateľov, že niektoré časti našej výroby sa v najbližších dňoch opäť spustia,“ informovala o aktuálnej situácii manažérka komunikácie JLR Slovakia Katarína Chlebová.
Dodala, že tímy spoločnosti nepretržite pracujú v spolupráci s odborníkmi na kybernetickú bezpečnosť, britským Národným centrom pre kybernetickú bezpečnosť (NCSC) a orgánmi činnými v trestnom konaní, aby bol reštart systémov bezpečný a kontrolovaný. „Čaká nás ešte veľa práce, no základné kroky našej obnovy sú naštartované a my sme pripravení aj naďalej poskytovať všetky aktuálne informácie o našom pokroku,“ uviedla Chlebová.
Zamestnanci sú doma už takmer mesiac
Odstávka výroby v JLR trvá už piaty týždeň. Výroba je aktuálne pozastavená do stredy 1. októbra. Tisíce zamestnancov zo závodu v Nitre sú od začiatku septembra doma pre prekážku na strane zamestnávateľa s náhradou mzdy vo výške 75 % priemerného platu alebo čerpajú dovolenku. Malá časť pracovníkov bola dočasne pridelená do spoločnosti Foxconn, kde poberajú plnú mzdu.
Kybernetický útok, ktorý od začiatku septembra paralyzoval globálne IT systémy JLR, je podľa analytikov jedným z najvážnejších incidentov v automobilovom priemysle v regióne. Odstávka výroby má dopad nielen na samotnú automobilku, ale aj na jej dodávateľov.
Odborníci odhadujú, že koncern prichádza denne o desiatky miliónov eur.Nitriansky závod Jaguar Land Rover, otvorený v roku 2018, zamestnáva približne 5 000 ľudí a patrí k najväčším zahraničným investorom na Slovensku.
