Vyhraj vysnívané auto: Ostáva už len pár hodín!

Foto: Cinemax

PR článok
Ak ste dúfali, že vás pod stromčekom čaká nové auto, no Ježiško tentoraz netrafil, ešte nie je neskoro.

Ostávajú už len posledné hodiny na zapojenie sa do súťaže o atraktívne ceny na čele s novým autom. CINEMAX totiž spustil klub, ktorý mení obyčajnú návštevu kina na hru o hodnotné výhry. A klubnúť sa trvá len chvíľu. POZOR! Súťaž končí už 31. decembra.

Čas sa kráti a šanca získať auto či ďalšie lukratívne ceny sa pomaly zatvára. Už len pár hodín ostáva na to, aby ste si kúpili lístok do kina online a zaregistrovali sa do nového CINEMAX klubu. Automaticky sa tak zapájate do veľkej súťaže. Ak vám počas Vianoc pod stromčekom chýbalo vytúžené auto, teraz ho môže priniesť práve kino. Presnejšie jeden šťastlivec si odnesie nový Fiat Grande Panda.

Sieť kín CINEMAX dáva filmovému zážitku úplne nový rozmer. Spustením CINEMAX klubu prináša návštevníkom viac než len premietanie filmov. Registrácia je jednoduchá a zaberie len pár minút, no benefity sú dlhodobé. Každý člen získava zľavy, zbiera body a otvára si dvere k exkluzívnym výhodám.

Najväčším lákadlom je však súťaž, do ktorej sa automaticky zapája každý, kto sa zaregistruje do CINEMAX klubu do 31. decembra. Hlavnou výhrou je nové auto Fiat Grande Panda, no v hre sú aj wellness pobyty, vstupy do aquaparku, let balónom či špeciálne balíčky pre filmových nadšencov. Jeden lístok do kina sa tak môže premeniť na životnú výhru.

Ak teda ešte premýšľate nad tým, ako zakončiť rok, odpoveď môže byť jednoduchá. Kúp si online vstupenku do CINEMAX a klubni sa. Čas však hrá proti vám, súťaž aj možnosť zapojiť sa končia už 31. decembra. Tak nečakajte a možno práve vy budete tým, komu CINEMAX splní automobilový sen.

V spolupráci s Cinemax

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Zlatá vaňa v Hanoji, Donatellova busta aj Kotlárova analýza vakcín: Najväčšie udalosti roka 2025 zo Slovenska
Zlatá vaňa v Hanoji, Donatellova busta aj Kotlárova analýza vakcín: Najväčšie udalosti roka 2025 zo Slovenska
Nikdy ste o tom nepočuli: Briti chceli „zabiť“ Hitlera. Vojna skončila, odpálili najväčší nejadrový výbuch v dejinách
Nikdy ste o tom nepočuli: Briti chceli „zabiť“ Hitlera. Vojna skončila, odpálili najväčší nejadrový výbuch v dejinách
Ochutnali sme Plačkovej špecialitu v jej novom bare v horách, bloček nám vybrali z odpadkov. Ponúka šampanské za 800 €
Ochutnali sme Plačkovej špecialitu v jej novom bare v horách, bloček nám vybrali z odpadkov. Ponúka šampanské za 800 €
Fico na prehliadke v Číne, smrť pápeža aj pád Boeingu: Toto sú najväčšie svetové udalosti roka 2025
Fico na prehliadke v Číne, smrť pápeža aj pád Boeingu: Toto sú najväčšie svetové udalosti roka 2025
Ako prvá porodila osmorčatá, ktoré prežili, stala sa najnenávidenejšou matkou sveta. Fotila akty, živila sa aj pornom
Ako prvá porodila osmorčatá, ktoré prežili, stala sa najnenávidenejšou matkou sveta. Fotila akty, živila sa aj pornom
Ricardo sa prisťahoval na Slovensko. Pri tuneli Višňové sa vystriedalo 12 ministrov, stavať ho začali ešte za Mečiara
Ricardo sa prisťahoval na Slovensko. Pri tuneli Višňové sa vystriedalo 12 ministrov, stavať ho začali ešte za Mečiara
Cunami z 26. decembra 2004 v číslach: Vlna sa rútila 800 km/h. Akoby spadlo 23-tisíc hirošimských bômb
Cunami z 26. decembra 2004 v číslach: Vlna sa rútila 800 km/h. Akoby spadlo 23-tisíc hirošimských bômb
Nejedol dva mesiace: Muž uviazol v zasneženom aute. Nikto nechápe, ako prežil, lekári hovoria o zázraku
Nejedol dva mesiace: Muž uviazol v zasneženom aute. Nikto nechápe, ako prežil, lekári hovoria o zázraku
Bianca ukázala nahý zadok, inšpirovala našu Bianku: Tieto kauzy hýbali spoločnosťou v roku 2025, aj ste na ne zabudli
Bianca ukázala nahý zadok, inšpirovala našu Bianku: Tieto kauzy hýbali spoločnosťou v roku 2025, aj ste na ne zabudli
Už ako 6-ročná bola kráľovnou krásy: Bola znásilnená a zavraždená, vraha nenašli ani po 29 rokoch
Už ako 6-ročná bola kráľovnou krásy: Bola znásilnená a zavraždená, vraha nenašli ani po 29 rokoch
Ladislav otvoril unikátne kino, aké inde na Slovensku nenájdete: Ľudia odchádzajú nadšení, na vstupnom ušetria
Ladislav otvoril unikátne kino, aké inde na Slovensku nenájdete: Ľudia odchádzajú nadšení, na vstupnom ušetria
Záhada rumunského národného pokladu: Zo strachu pred Nemcami ho poslali ukryť do Ruska. Dodnes ho nemajú naspäť
Záhada rumunského národného pokladu: Zo strachu pred Nemcami ho poslali ukryť do Ruska. Dodnes ho nemajú naspäť

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac