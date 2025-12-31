Vyhraj vysnívané auto: Ostáva už len pár hodín!

Ostávajú už len posledné hodiny na zapojenie sa do súťaže o atraktívne ceny na čele s novým autom. CINEMAX totiž spustil klub, ktorý mení obyčajnú návštevu kina na hru o hodnotné výhry. A klubnúť sa trvá len chvíľu. POZOR! Súťaž končí už 31. decembra.
Čas sa kráti a šanca získať auto či ďalšie lukratívne ceny sa pomaly zatvára. Už len pár hodín ostáva na to, aby ste si kúpili lístok do kina online a zaregistrovali sa do nového CINEMAX klubu. Automaticky sa tak zapájate do veľkej súťaže. Ak vám počas Vianoc pod stromčekom chýbalo vytúžené auto, teraz ho môže priniesť práve kino. Presnejšie jeden šťastlivec si odnesie nový Fiat Grande Panda.
Sieť kín CINEMAX dáva filmovému zážitku úplne nový rozmer. Spustením CINEMAX klubu prináša návštevníkom viac než len premietanie filmov. Registrácia je jednoduchá a zaberie len pár minút, no benefity sú dlhodobé. Každý člen získava zľavy, zbiera body a otvára si dvere k exkluzívnym výhodám.
Najväčším lákadlom je však súťaž, do ktorej sa automaticky zapája každý, kto sa zaregistruje do CINEMAX klubu do 31. decembra. Hlavnou výhrou je nové auto Fiat Grande Panda, no v hre sú aj wellness pobyty, vstupy do aquaparku, let balónom či špeciálne balíčky pre filmových nadšencov. Jeden lístok do kina sa tak môže premeniť na životnú výhru.
Ak teda ešte premýšľate nad tým, ako zakončiť rok, odpoveď môže byť jednoduchá. Kúp si online vstupenku do CINEMAX a klubni sa. Čas však hrá proti vám, súťaž aj možnosť zapojiť sa končia už 31. decembra. Tak nečakajte a možno práve vy budete tým, komu CINEMAX splní automobilový sen.
