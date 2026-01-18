Výhra v lotérii ho doslova položila: Žreb za pár eur priniesol mužovi rovný milión. Keď uvidel výhru, skolaboval

Ilustračná foto: Unsplash

Nina Malovcová
Miliónová výhra ho úplne zaskočila.

Starý otec zo Severnej Karolíny zažil moment, ktorý mu doslova podlomil kolená. Keď si na parkovisku zotieral žreb v hodnote 30 dolárov (približne 28 eur), zistil, že vyhral hlavnú cenu 1 milión dolárov (asi 920 000 eur). Silné emócie nezvládol a spadol na zem vedľa svojho auta.

Informácie priniesli portály Kurier a People, podľa ktorých sa udalosť odohrala ešte ráno 7. januára. Výhercom je Jesse Johnson z mesta Snow Hill, ktorý si výherný žreb MAX A MILLION zotieral priamo na parkovisku.

Odhalenie výhry ho úplne zaskočilo

Johnson po zotretí žrebu zistil, že získal najvyššiu možnú výhru v hodnote 1 milión dolárov (približne 920 000 eur). V tej chvíli mu zlyhali nohy a skončil na zemi. „Proste som spadol vedľa auta,“ opísal situáciu.

Ilustračná foto: Unsplash

Keď sa spamätal, chcel sa o radostnú správu okamžite podeliť so svojou manželkou. Telefonát však nezvládol tak, ako pôvodne plánoval. „Nedokázal som poriadne hovoriť do telefónu. Bol som taký nadšený,“ priznal. Výherný žreb si kúpil v predajni v meste Kinston. S odstupom času dodal, že všetko sa jednoducho stretlo v správnej chvíli. „Asi som bol na správnom mieste v správny čas,“ zhodnotil.

Peniaze chce použiť pre rodinu

Výherca si mohol vybrať medzi vyplácaním 50 000 dolárov ročne počas 20 rokov (približne 46 000 eur) alebo jednorazovou sumou 600 000 dolárov (asi 552 000 eur). Rozhodol sa pre okamžitú výplatu.

Po zdanení mu na účet prišlo 432 068 dolárov (približne 397 000 eur). Johnson je starým otcom 22 vnúčat a má jasno v tom, ako s peniazmi naloží. Výhru chce použiť najmä na to, aby sa postaral o rodinu a pomohol zabezpečiť budúcnosť svojich vnúčat.

