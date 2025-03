Vyhlásili najvyšší stupeň varovania: Turistami obľúbené talianske mestá čelia záplavám

Záplavy postihli v piatok talianske mesto Florencia po tom, ako hladiny riek zdvihol prudký dážď. Eugenio Giani, šéf regiónu stredné Toskánsko, v ktorom sa nachádzajú mesta Florencia a Pisa, vyzval občanov, aby boli „maximálne opatrní a pozorní“, pričom varoval pred „intenzívnym a vytrvalým dažďom“.

Obe spomínané mestá museli vydať najvyšší červený stupeň varovania. V Bologni zase ešte včera pristúpili k evakuácii občanov, a to ešte pred očakávaným dažďom v noci na dnes, informuje Pravda na základe informácií od ČTK.

Flooding in Sesto Fiorentino, Italy after the Rimaggio River overflowed this morning….🌊

🔴 A red alert has been issued for the provinces of Florence, Prato, Pistoia and Pisa.

📹 Cinzia Becucci pic.twitter.com/ccoFHqAIF3

— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) March 14, 2025