Výbor začal konanie voči Robertovi Kaliňákovi a tiež voči Veronike Remišovej. Toto im hrozí

Výbor Národnej rady (NR) SR pre nezlučiteľnosť funkcií zastavil podnety voči premiérovi Robertovi Ficovi (Smer-SD) aj ministrovi vnútra Matúšovi Šutajovi Eštokovi (Hlas-SD). Zároveň pokračuje v konaní voči ministrovi obrany Robertovi Kaliňákovi (Smer-SD) v súvislosti s domom v Chorvátsku i v konaní voči šéfke výboru Veronike Remišovej (Slovensko, Za ľudí, KÚ). Podľa Pavla Gogu (Smer-SD) prvé dva podnety nespĺňali zákonné náležitosti a opierali sa zväčša o mediálne výstupy. Remišová tieto závery výboru považuje za dvojaký meter.

„Podnet na Šutaja Eštoka sa týkal podozrenia z prijímania daru alebo z konfliktu záujmov a podnet na Roberta Fica bol pri vydokladovaní jeho cesty do Vietnamu, kto mu tú cestu platil, či si to platil sám, alebo kto mu ju platil,“ ozrejmila novinárom Remišová. Myslí si, že šlo o „regulárne“ podnety, ktoré bežne prichádzajú na výbor a malo sa o nich začať konanie.

Remišová mala podľa podnetu porušiť zákon, keď mala prezradiť neverejné informácie o rodinnom príslušníkovi Kaliňáka na politické ciele. Podnet na Kaliňáka sa týkal neuvedenia vily jeho manželky v Chorvátsku do majetkového priznania. Oba podnety výbor prijal na ďalšie konanie. Kaliňák i Remišová sa majú v stanovenej lehote vyjadriť a výbor ich bude riešiť na ďalšej schôdzi, ktorá bude pravdepodobne v máji. Šéf poslaneckého klubu Smeru-SD Ján Richter dodal, že pokiaľ výbor potvrdí, že Remišová porušila zákony, predložia aj návrh na jej odvolanie z postu predsedníčky výboru tak, ako avizovali.

Remišovej hrozí pokuta vo výške 12 platov, pri Kaliňákovi to má byť podľa neho pokuta vo výške troch priemerných platov. To, či dostane pokutu, bude podľa nej na rozhodnutí vládnej koalície, ktorá má vo výbore väčšinu. „Dostanem desať dní na vyjadrenie, vyjadrím sa, to využijem. Ak mi vládna koalícia túto pokutu udelí, následne sa obrátim na Ústavný súd,“ skonštatovala.

Podnet voči Kaliňákovi bol podaný, pretože podľa Remišovej úmyselne porušil ústavný zákon, podľa ktorého je povinný uviesť majetok v majetkovom priznaní. Minister už skôr vysvetlil, že nehnuteľnosť jeho manželky v majetkovom priznaní neuviedol, pretože chcel chrániť súkromie rodiny. Poznamenal, že jeho príjmy plne pokrývajú hodnotu nehnuteľnosti a jeho rodina si ju mohla dovoliť vzhľadom na jeho dlhoročnú podnikateľskú činnosť.

Kaliňák zároveň tvrdil, že Remišová zneužila právomoc šéfky výboru, keď využila utajované informácie na politický prospech. Remišová opakovane hovorí, že nikdy žiadne informácie o majetkových pomeroch rodinných príslušníkov nevynášala a Kaliňák sa k vlastníctvu priznal verejne sám.