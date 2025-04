V návrhoch USA na ukončenie vojny nie je riešenie hlavného dôvodu konfliktu. Nemôžeme ich všetky prijať, tvrdí Rusko

Rusko sa vážne zaoberá americkými návrhmi na ukončenie vojny na Ukrajine, ale nemôže ich všetky prijať v ich súčasnej podobe, pretože nezohľadňujú Moskvou zmieňované základné príčiny konfliktu. Povedal to v utorok námestník ruského ministra zahraničných vecí Sergej Riabkov, ktorého citovala agentúra TASS.

Americká administratíva sa momentálne snaží sprostredkovať prímerie a prípadnú mierovú dohodu medzi Ruskom a Ukrajinou. Obe krajiny súhlasili so zastavením útokov na energetickú infraštruktúru, hoci sa aj naďalej obviňujú z ich podnikania. Podľa Moskvy ale toto prímerie z 18. marca naďalej platí.

Nerieši sa hlavná ruská požiadavka

Rusko zároveň tvrdí, že ďalšie prímerie v oblasti Čierneho mora nadobudne platnosť až po tom, ako Západ zruší niektoré sankcie, ktoré sa týkajú jeho poľnohospodárskeho vývozu.

„Nepočuli sme, že by (americký prezident Donald) Trump vyslal Kyjevu jasný signál na ukončenie vojny. To čo máme dnes, je snaha nájsť rámec, ktorý by umožnil zabezpečiť americkú víziu prímeria,“ uviedol Riabkov v rozhovore pre magazín International Affairs.

Dodal, že v amerických návrhoch na ukončenie vojny na Ukrajine momentálne nie je zahrnutá hlavná ruská požiadavka, ktorou je podľa neho „vyriešenie problémov súvisiacich s hlavnými príčinami tohto konfliktu“.

„Modely a riešenia, ktoré navrhujú Američania, berieme veľmi vážne, ale nemôžeme ich všetky prijať v súčasnej podobe,“ uviedol s tým, že ruská požiadavka úplne absentuje, a to je potrebné vyriešiť.

Ruský prezident Vladimir Putin podľa agentúry Reuters požaduje, aby sa Ukrajina vzdala ambície stať sa členskou krajinou NATO a stiahla sa z územia svojich štyroch oblastí, ktoré si nárokuje Moskva, hoci ich nemá plne pod kontrolou. Takisto chcel, aby bola obmedzená veľkosť ukrajinskej armády. Kyjev tvrdí, že tieto požiadavky sa rovnajú kapitulácii.

Putin ešte začiatkom marca odmietol návrh USA na bezpodmienečné prímerie na Ukrajine, ktorý Kyjev podporoval a zároveň sa intenzívnejšie začal dožadovať zmeny v ukrajinskom vedení, pripomenul Reuters. Trump sa v nedeľu vyjadril, že je „veľmi nahnevaný a rozčúlený“ z Putinovho postoja, ktorý spochybňuje Zelenského, a súčasne pohrozil clami na ruskú ropu. Kremeľ neskôr reagoval, že Putin je naďalej otvorený rokovaniam s Trumpom.