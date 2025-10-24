Vrah Johna Lennona priznal motív vraždy: Pred komisiou opäť žiadal o prepustenie, už štrnástykrát

Martin Cucík
Motív niektorých vrážd je jednoducho iba pokus o zviditeľnenie sa. Príkladom toho je napríklad usmrtenie legendárneho člena skupiny The Beatles Johna Lennona.

Vrah Johna Lennona sa znovu postavil pred komisiu a žiadal o prepustenie z väzenia. Mark David Chapman zastrelil Johna Lennona len preto, že túžil po popularite. Priznal to pred komisiou krátko pred 45. výročím šokujúcej vraždy.

Urobil som to len pre seba, bohužiaľ. Všetko to bolo kvôli jeho popularite,“ povedal 70-ročný Chapman počas vypočúvania vo väznici Green Haven v okrese Dutchess na konci augusta. Prepis rozhovoru v piatok zverejnil denník The New York Post.

Štrnásť pokusov o oslobodenie, stotožnil sa s postavou z románu

Chapman, ktorý 8. decembra 1980 zastrelil obľúbeného člena The Beatles pred bytovým domom Dakota v New Yorku, sa už štrnásty raz neúspešne pokúsil dostať na slobodu. Ospravedlnil sa za „spúšť“ a bolesť, ktorú spôsobil fanúšikom a priateľom hudobnej legendy, no podľa záznamov komisia jeho ľútosť neuznala ako úprimnú.

Počas predchádzajúcich vypočutí už viackrát spomínal, že jeho pohnútkou bola túžba po sláve, pričom priznal, že vtedy mal „zlo v srdci“.

Na sedení 27. augusta znovu opísal samotnú vraždu. Povedal, že z Havaja odletel do New Yorku už niekoľko mesiacov pred činom, a to s úmyslom zabiť Lennona. Začal ním byť posadnutý po tom, ako sa stotožnil s postavou Holdena Caulfielda z románu Kto chytá v žite a presvedčil sa, že Lennon je „pokrytec“.

Po podpísaní albumu nasledovali štyri výstrely

Vtedy 25-ročný Chapman číhal pred bytovým domom už v októbri, no Lennon sa neobjavil. O dva mesiace sa vrátil, keď sa podľa jeho slov „ten nutkavý pocit opäť začal stupňovať“.

Ráno ôsmeho som jednoducho vedel. Neviem ako, ale vedel som, že práve v ten deň sa s ním stretnem a zabijem ho,“ uviedol Chapman. Keď Lennon vystúpil z limuzíny spolu s manželkou Yoko Ono, Chapman poslal štyri výstrely do chrbta Lennona. Len pár hodín po tom, ako mu gitarista podpísal album.

Za vraždu dostal trest odňatia slobody na 20 rokov až doživotie.

